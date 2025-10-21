Ισραήλ: Συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη (21/10) με απελευθερωθέντες ομήρους και τις οικογένειές τους στο Ισραήλ.

Την Δευτέρα (20/10), οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια συνάντηση που, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εφημερίδα Haaretz, εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επίσημη επίσκεψη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο Βανς αναμένεται να αφιχθεί στο Ισραήλ το πρωί της Τρίτης, σε μια αποστολή με στόχο την ενίσχυση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS