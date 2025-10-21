Ισραήλ: Συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Enikos Newsroom

διεθνή

ΓΟΥΙΤΚΟΦ ΚΟΥΣΝΕΡ

Ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη (21/10) με απελευθερωθέντες ομήρους και τις οικογένειές τους στο Ισραήλ.

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε από τη Χαμάς 13 ομήρους «σε καλή κατάσταση» – Βρίσκονται καθ’ οδόν προς τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις

Την Δευτέρα (20/10), οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια συνάντηση που, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εφημερίδα Haaretz, εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επίσημη επίσκεψη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο Βανς αναμένεται να αφιχθεί στο Ισραήλ το πρωί της Τρίτης, σε μια αποστολή με στόχο την ενίσχυση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ:  ERTNEWS

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο- Τι περιλαμβάνει η νέα δομή

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Παπαθανάσης: «Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο του Interreg 2028-2034 – Η Κομισιόν προτείνει τη διάθε...

AEGEAN: Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού που επιλέγουν για την αργία της 28ης Οκτωβρίου οι Έλληνες ταξιδιώτες

Google Maps: Ετοιμάζει νέο μενού για την προσαρμογή του οχήματός σας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
04:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο – ντοκουμέντο: Άνδρες της Europol εισβάλουν σε κρησφύγετο εγκληματικής οργάνωσης που έχει διενεργήσει πάνω από χίλιες διαδικτυακές απάτες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την έφοδο της Europol σε κρησφύγετο εγκληματικής ομάδ...
04:15 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ λέει πως έπληξε κι άλλες «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, παρά τ...
03:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός του ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς – Ήταν λοχίας και πατέρας 4 παιδιών

Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τo βράδυ της Δευτέρας (20/10) τη σορό του ομήρου Ταλ Χάιμι. Ο Χάιμ...
01:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Συρία: Κατάσχεση – μαμούθ 12 εκατ. χαπιών φενετυλίνης ανακοίνωσαν οι Αρχές έπειτα από επιχείρηση στη Δαμασκό – ΒΙΝΤΕΟ

Κάπου 12 εκατομμύρια χάπια Captagon (σ.σ. φενετυλίνης) κατασχέθηκαν σε επιχείρηση κοντά στη Δα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης