Καιρός: «Η εβδομάδα αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια» – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Δύο πρόσωπα θα έχει ο καιρός της εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει πως θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες, ωστόσο από την Παρασκευή αναμένονται ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Ο γνωστός μετεωρολόγος δεν «δίνει» πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου, καθώς – όπως λέει – η πρόβλεψη προς το παρόν είναι χαμηλής αξιοπιστίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος είπε, πως ο καιρός της εβδομάδας «Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια.

Δευτέρα – Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Τετάρτη – Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο «Π»). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 28 βαθμούς ). Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το παρόν, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία!», πρόσθεσε ο μετεωρολόγος.