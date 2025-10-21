Πάνος Ρούτσι: «Τα ονόματα θα παραμείνουν εκεί μέχρι να έρθει η δικαίωση»

Οι συγκεντρωμένοι γράφουν τα 57 ονόματα των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Θα είμαστε κάθε ημέρα εκεί να γράφουμε τα ονόματα» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, λίγο πριν από την κατάθεση της τροπολογίας της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο κ. Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρθηκε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο μνημείο το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της οποίας συγγενείς θυμάτων έγραψαν ξανά τα 57 ονόματα των θυμάτων.

Βουλή: Την Τρίτη η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη για φθορές και βανδαλισμούς

«Η κίνηση που κάναμε χθες  ήταν μια πράξη αντίστασης από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και τους πολίτες, καθώς αρνούμαστε την απόφαση της κυβέρνησης. Δεν ξέρουμε τι προσπαθεί να κάνει με αυτή την κίνηση. Θα είμαστε κάθε ημέρα εκεί να γράφουμε τα ονόματα. Δεν θα φύγουμε από εκεί, μέχρι να έρθει η Δικαιοσύνη. Δικαίωση για τα παιδιά μας. Με αυτό που κάνουν, προκαλούν και όλους τους συγγενείς», ανέφερε, μιλώντας στην εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες” του OPEN.

«Ζητάμε να μάθουμε την αλήθεια που μας έκρυψαν από την αρχή»

«Η τροπολογία που καταθέτει η κυβέρνηση δείχνει, πως αυτό που έκανα 23 ημέρες τους «έχει ταράξει και λίγο τα νερά» να το πω έτσι απλά» είπε ο κ. Ρούτσι. Συνέχισε λέγοντας πως «Εμείς ζητάμε να μάθουμε την αλήθεια που μας την έκρυψαν από την αρχή. Αν πάτε μια βόλτα στο σύνταγμα και ρωτήσετε τον απλό πολίτη δεν στέκει αυτή η απόφαση. Να δείτε τι θα σας πουν». 

«Αν σβηστούν τα ονόματα είτε από την βροχή, είτε από αυτούς, εμείς θα είμαστε εκεί να τα γράψουμε»

Ο κ. Ρούτσι τόνισε πως «θα είμαστε εκεί και εγώ και οι συγγενείς. Αν σβηστούν τα ονόματα είτε από την βροχή, είτε από αυτούς, εμείς θα είμαστε εκεί να τα γράψουμε». Έτσι, όπως το πάνε θα έχουμε θύματα. Θα έχουμε πόλεμο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, γιατί εμείς δεν κάνουμε πίσω. Θα είμαστε εκεί να μας συλλάβουν. Ας μας βάλουν όλους μέσα. Να δούμε τι θα γίνει» πρόσθεσε ο Πάνος Ρούτσι.

«Ο πρωθυπουργός στηρίζεται σε ένα τετράδυμο νόμο νομοθετικής παρέμβασης», ανέφερε ο δημοσιογράφος. Ο κ. Ρούτσι σε αυτό απάντησε οτι «Από τη αρχή θέλουν να ξεχαστούν τα Τέμπη. Και είναι προσωπικό το ζήτημα».

Επίσης, πρόσθεσε πως «στο σημείο που είναι τα ονόματα, κάνουν βάρδιες τα παιδιά της ομάδας «Μέχρι Τέλους». «Κάνουν βάρδιες, δεν έχουν την δυνατότητα να είναι όλη την ώρα εκεί. Τέλος, πρόσθεσε «Αν προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, την οργή του κόσμου. Θα έχουμε θύματα» κατέληξε.

