Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού – Άρχισε η κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει η κατασκευή μιας νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο και ότι η ανατολική πτέρυγα της προεδρικής κατοικίας «εκσυγχρονίζεται πλήρως» στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

«Χωρίς κανένα κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο»

«Με χαρά ανακοινώνω ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της νέας, μεγάλης και όμορφης αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου. Η ανατολική πτέρυγα, η οποία είναι εντελώς ξεχωριστή από τον ίδιο τον Λευκό Οίκο, εκσυγχρονίζεται πλήρως στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και θα είναι πιο όμορφη από ποτέ όταν ολοκληρωθεί!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Για περισσότερα από 150 χρόνια, κάθε πρόεδρος ονειρευόταν να έχει μια αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο για να φιλοξενεί ανθρώπους για μεγάλες δεξιώσεις, κρατικές επισκέψεις κ.λπ. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρόεδρος που τελικά ξεκίνησε αυτό το τόσο αναγκαίο έργο — χωρίς κανένα κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο!», προσέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Η αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου χρηματοδοτείται ιδιωτικά από πολλούς γενναιόδωρους πατριώτες, μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και, φυσικά, από εμένα. Αυτή η αίθουσα χορού θα χρησιμοποιείται με χαρά για τις επόμενες γενιές!», κατέληξε στην ανάρτησή του.

“I am pleased to announce that ground has been broken on the White House grounds to build the new, big, beautiful White House Ballroom… The White House Ballroom is being privately funded by many generous Patriots, Great American Companies, and, yours truly.” – President Trump pic.twitter.com/GibeLevvFP — The White House (@WhiteHouse) October 20, 2025

Μάλιστα σε φωτογραφίες φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, στην παραδοσιακή βάση των δραστηριοτήτων της πρώτης κυρίας.

WHITE HOUSE UPGRADE: President Trump announced construction has begun on the new White House Ballroom, a privately funded project that will provide a long-desired venue for state events and official gatherings. pic.twitter.com/b4jMlPtScd — Fox News (@FoxNews) October 20, 2025

Στις φωτογραφίες από τις εργασίες κατεδάφισης, διακρίνεται ένας εκσκαφέας να κατεδαφίζει την πρόσοψη και τα παράθυρα της ανατολικής πτέρυγας.

Η απομάκρυνση των δέντρων και άλλες εργασίες προετοιμασίας του χώρου ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο.

Δεν χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού Πρωτεύουσας

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι δεν χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού Πρωτεύουσας για τις εργασίες κατεδάφισης, αλλά μόνο για τις νέες κατασκευές. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την έγκριση των κατασκευαστικών εργασιών και των σημαντικών ανακαινίσεων των κυβερνητικών κτηρίων στην περιοχή της Ουάσιγκτον. Πρόεδρός της είναι ο Γουίλ Σαρφ, ο οποίος είναι επίσης γραμματέας του προσωπικού του Λευκού Οίκου και κορυφαίος βοηθός του Τραμπ.

Η επιτροπή δεν έχει εγκρίνει την κατασκευή και δεν είναι σαφές εάν ο Λευκός Οίκος έχει υποβάλει τα σχέδια της αίθουσας χορού στην υπηρεσία. Τα γραφεία της επιτροπής είναι κλειστά λόγω της διακοπής λειτουργίας από την κυβέρνηση.

On day 20 of the government shutdown, video shows construction crews at the White House’s East Wing tearing down walls to make room for Pres. Trump’s vast new ballroom. More this evening on #WorldNewsTonight. https://t.co/AUlVKKGaxd pic.twitter.com/E2axmzC6G0 — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 20, 2025

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι προσθέτει μια τεράστια αίθουσα χορού 90.000 τετραγωνικών ποδιών, επειδή η ανατολική αίθουσα, που είναι η μεγαλύτερη αίθουσα του Λευκού Οίκου με χωρητικότητα περίπου 200 ατόμων, είναι πολύ μικρή.

Η αίθουσα χορού θα χωράει 999 άτομα, δήλωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι θα ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2029.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS (Με πληροφορίες από AP)