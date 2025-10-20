Ο Σπύρος Μπιμπίλας εξομολογείται: «Ήταν η αγαπημένη μου ηθοποιός του ελληνικού σινεμά – “Κολλήσαμε” από την πρώτη στιγμή»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» ήταν το πρωί της Δευτέρας (20/10) ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε αναμνήσεις από την παλιά του γειτονιά στον Πειραιά, τις συνεργασίες του στο θέατρο, ενώ αποκαλύπτει ποια ήταν η αγαπημένη του ηθοποιός του ελληνικού σινεμά.

«Εγώ είμαι από μία παλιά οικογένεια του Πειραιά, που έχασε όλη την περιουσία της στον πόλεμο. Υπάρχει το σπίτι που γεννήθηκα, ένα παλιό νεοκλασικό, το σχολείο μου, η δραματική σχολή, το θέατρο που πρωτόπαιξα, η γειτονιά μου», δήλωσε αρχικά.

«Κάποτε παίζαμε εκεί με τα παιδιά στους δρόμους, περνούσε η μαϊμού, η αρκούδα, που την έλεγαν Βουγιουκλάκη και χτύπαγε ο γύφτος το ντέφι και της έλεγε να χορεύει», αφηγείται ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Προλάβαμε εμείς της γενιάς μου ένα παρελθόν που πλέον δεν υπάρχει», τόνισε ο ηθοποιός.

«Ο Μάκης (Δελαπόρτας) έκανε παρέα με τους πιο εμπορικούς ηθοποιούς, εγώ με τους πιο “ποιοτικούς”. Η αγαπημένη μου ηθοποιός ήταν η Σαπφώ Νοταρά, είχαμε κολλήσει πάρα πολύ. Είχε έρθει το ’78 να με δει σε ένα πολύ μικρό θεατράκι στο Αιγάλεω που έπαιζα. Είχε έρθει με μία κουβερτούλα στην τελευταία σειρά και μου λέει: θα γίνεις φίλος μου. Το ίδιο βράδυ μου έκανε το τραπέζι στο σπίτι της και μετά παίξαμε στην “Πορνογραφία” του Χατζιδάκι, που έκανα τον γιο της», περιέγραψε στη συνέχεια της κουβέντας ο Σπύρος Μπιμπίλας.

