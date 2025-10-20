Κωνσταντίνος Βασάλος: «Με ζηλεύουν, κάτι θέλουν από εμένα…»

Τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Βάλια Χατζηθεοδώρου συνάντησε στο αεροδρόμιο η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Ο γνωστός youtuber και συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή της, σχολίασε τόσο αυτά που είπε πρόσφατα η Κατερίνα Καινούργιου για εκείνον, όσο και τα υπόλοιπα πράγματα που ακούει ανά διαστήματα, από κόσμο της τηλεόρασης.

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος ανέφερε: «Ψέματα λες; Πότε το είπε αυτό; Βάζεις φιτιλιές; Εγώ είμαι καλό παιδί, γιατί δεν με συμπαθεί; Δεν της αρέσουν τα καλά παιδιά;».

Για τα όσα ακούει γενικότερα από κόσμο της τηλεόρασης, ο youtuber είπε ότι: «Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν ξέρω, με ζηλεύουν! Σίγουρα, εκατό τοις εκατό, κάτι θέλουν από εμένα. Με θέλουν στην εκπομπή τους; Θέλουν να με πάρουν από την Σίσσυ και με τσιγκλάνε μπας και πάω εκεί; Όχι! Θα κάτσω με την Σίσσυ. Συγγνώμη παιδιά, τέλος, Σίσσυ!».