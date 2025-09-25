Κωνσταντίνος Βασάλος για τον καβγά με τον Fipster: «Είναι μ@@@ας ο άνθρωπος, είμαι και εγώ λίγο εριστικός…»

Κωνσταντίνος Βασάλος Fipster
Φωτογραφία: Instagram/fipsterr

Τον άγριο καβγά του με τον Youtuber Fipster κατά τη διάρκεια των κοινών τους διακοπών στα Κουφονήσια επιβεβάιωσε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Κωνσταντίνος Βασάλος: Το αστείο βίντεο με τον Παύλο Σταματόπουλο, την Χριστίνα Κοντοβά και τα τηγανητά αυγά

Στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής του εκπομπής Raw House ο πανελίστας θέλησε να τοποθετηθεί για όσα συνέβησαν μεταξύ τους το καλοκαίρι, αλλά και π΄πως έλυσαν την παρεξήγηση παραμένοντας δύο καλοί φίλοι.

«Είναι μ@λ@κ@ς ο άνθρωπος»

«Είναι μαλ@κας ο άνθρωπος, είμαι και εγώ λίγο εριστικός, αλλά δεν έχει υπομονή. Άκου τι έγινε τώρα: Είμαστε ένα βράδυ, έχουμε κάτσε σε μια ταράτσα με άσχετο κόσμο και αράζουμε. Και όπως κάνω εγώ μια απότομη κίνηση, χτυπάει το κεφάλι του πίσω στον τοίχο και αυτός άρχισε να κάνει κάτι τέτοια (σ.σ ήχους). Για να σπάσω λίγο τον πάγο, γιατί δεν μίλαγε κανένας, τον ψιλόκορόιδεψα και αυτός άρχισε να ουρλιάζει Με έβριζε εκεί, της πουτ@νας έγινε.

Αυτό ήταν που με πείραξε, αλλά το αποκορύφωνα ποιο ήταν; Όταν ξημέρωσε, μου λέει “φέρε μου τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου”. Τα πήρε και έφυγε. Και είμαι εγώ σαν μαλ@κας, σε μια ταράτσα 7 η ώρα το πρωί -εμείς μένουμε 2,5 χιλιόμετρα μακριά- και κάνω ένα walk of shame. Έχω άπειρα νεύρα με τον μαλ@κα αλλά μετά πήγα και έφαγα το πρωινό μου, μαγείρεψα. Δεν μου μίλαγε ο Φίλιππος. Πήγα τους βρήκα και ήταν η παραλία τιγκαρισμένη.

Σε κάποια φάση σπάει η σιωπή και μου λέει “ήσουν μαλ@κας” χτες και αρχίζει ένας τσακωμός άνευ προηγουμένου. Σε όλη την παραλία δεν μιλούσε άνθρωπος, μας παρακολουθούσαν όλοι για να δούνε τι θα πούμε. Είμαι εγώ με ένα καρεκλάκι σαν τον γέρο να κοιτάζω τη θάλασσα και ο Φίλιππος δίπλα οκλαδόμν στην πετσέτα του και τσακωνόμασταν αλλά δεν κοιταζόμασταν. Κοιτάγαμε ευθεία και ουρλιάζαμε. Μετά τα βρήκαμε και συνεχίσαμε τις διακοπές μας», αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

01:30 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

