Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 4η τακτική τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 50χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή της Ανάληψης.

Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 50χρονος αδελφοκτόνος – Κηδεύεται η 59χρονη

Ο κατηγορούμενος, που ομολόγησε από την πρώτη στιγμή ότι έπνιξε με πλαστική σακούλα την αδελφή του, στην απολογία του επανέλαβε όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά στους αστυνομικούς, επιμένοντας ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Όπως έγινε γνωστό, στάθηκε σε δύο παρατηρήσεις που του έκανε η παθούσα σε έντονο ύφος για ζητήματα καθαριότητας, όπως επίσης στον καβγά που είχε προηγηθεί διά τηλεφώνου με τη σύζυγό του. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απολογήθηκε πως «θόλωσε» εν μέσω έντονης συναισθηματικής διαταραχής, ενώ -κατά πληροφορίες- δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Κατά τη διαδικασία της απολογίας, στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός, συγγενείς και φίλοι του.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοκκύτης: Κοκκύτης: Η επιστροφή μιας ξεχασμένης απειλής -Ρεκόρ κρουσμάτων μετά από 20 χρόνιαΕπιδημική έξαρση τη νόσου-Μέτρα...

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας-Τι περιλαμβάνει

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb: «Οδηγός» της ΑΑΔΕ για το νέο πλαίσιο λειτουργίας από την 1η Οκτωβρίου- «Παγών...

Μίσθωση κατοικίας και οικοσυσκευή: Υπεγράφη η ΚΥΑ για δύο νέα χρηματικά βοηθήματα-Τα ποσά και οι δικαιούχοι

O κοντινότερος εξωπλανήτης που έχει εντοπιστεί ίσως διαθέτει ωκεανό – Τι βρήκαν οι αστρονόμοι

Tado AI Assist: Προσαρμόζει έξυπνα τη θέρμανση του σπιτιού σου – Δείτε πώς
περισσότερα
15:46 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Γονείς θύματος κατέθεσαν υπόμνημα με αίτημα την άσκηση δίωξης κατά της εταιρείας που κατασκεύασε τα έλαια σιλικόνης

Υπόμνημα στην Εισαγγελία Εφετών κατέθεσαν οι γονείς θύματος της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγ...
15:36 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Συνελήφθη ένστολος μετά την καταγγελία της πρώην συζύγου του για ξυλοδαρμό

Ένας 43χρονος ένστολος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) στο Ηράκλειο, μετά την καταγγ...
15:27 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Προειδοποίηση για απάτη με email δήθεν προερχόμενα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τι αναφέρουν τα μηνύματα, πώς να προστατευθείτε

Την προσοχή των επιχειρήσεων για απόπειρα απάτης με παραπλανητικά email, τα οποία δήθεν προέρχ...
15:08 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Εξετάζεται η ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που επιτέθηκε σε πολίτες και αστυνομικό

Δρομολογήθηκε η διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας από την Υπηρε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος