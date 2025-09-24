Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 50χρονος αδελφοκτόνος – Κηδεύεται η 59χρονη

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 50χρονος που έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 50χρονος δράστης ισχυρίστηκε ότι σκότωσε την αδελφή του όταν εκείνη του απηύθυνε σε έντονο ύφος δύο παρατηρήσεις: από τη μία επειδή πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου άφησε τα παπούτσια του και από την άλλη για ένα σχαράκι στην αποχέτευση της τουαλέτας, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

«Θόλωσα, μου μίλησε άσχημα επειδή πάτησα με τις κάλτσες εκεί που είχα αφήσει τα παπούτσια και μου επιτέθηκε για ένα σχαράκι στην τουαλέτα» φέρεται να υποστήριξε συγκεκριμένα ο 50χρονος αδελφοκτόνος.

Υπενθυμίζεται ότι το έγκλημα έγινε λίγες ώρες μετά το εξιτήριο που πήρε η 59χρονη από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός και γρήγορος, ενώ στο άψυχο σώμα της εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, καθώς προσπαθούσε να κρατηθεί στη ζωή.

Εν τω μεταξύ, σήμερα στενοί συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην 59χρονη.

Τι είπε ο πατέρας θύτη και θύματος

Άκρως αποκαλυπτικός για τις σχέσεις των δύο αδελφών ήταν ο πατέρας τους, ο οποίος είχε μιλήσει στην εκπομπή «Αποκαλύψεις». «Έχω σοβαρά προβλήματα υγείας. Κρίμα και το ένα παιδί, κρίμα και το άλλο γιατί έχει οικογένεια. Έχει 2 παιδάκια. Το ένα είναι Δευτέρα Δημοτικού, το άλλο Τετάρτη θα πάει. Είναι καλό παιδί ο …… αλλά δεν ξέρω τι έγινε μεταξύ τους», τόνισε ο ίδιος.

Για το εάν είχαν μεταξύ τους διαφορές ή αν τσακωνόντουσαν, ο πατέρας τους επεσήμανε ότι: «Ήταν αγαπημένα τα παιδιά. Τώρα πού θα βρούμε άκρη, δεν ξέρω τι θα γίνει».

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», άνδρας που γνώριζε την οικογένεια αποκάλυψε πως ο 50χρονος είχε προβλήματα με την σύζυγό του εξαιτίας της στήριξης που προσέφερε στην αδελφή του. «Από όσα έλεγε ο μπαμπάς, δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Μάλιστα, έφτασε σε σημείο λέει ”ο γιος μου να χωρίσει γιατί βοηθούσε την αδελφή”».

Φίλη του θύματος υποστήριξε μιλώντας στον ΑΝΤ1, πως τα δύο αδέλφια δεν είχαν προβλήματα μεταξύ τους. «Λόγω της κατάστασής της, πιθανώς να είχε και αυτή ψυχολογικά. Πρέπει να τον έφερε εκτός εαυτού. Δεν δικαιολογώ την πράξη αλλά δεν υπήρχαν πρότερα προβλήματα».