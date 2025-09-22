Θεσσαλονίκη: Για μία παρατήρηση «θόλωσε» και σκότωσε την αδελφή του ο 50χρονος – Όσα έδειξε η νεκροψία και οι νέες μαρτυρίες 

Συγκλονίζουν τα όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 50χρονος δράστης, σχετικά με τον λόγο που οδηγήθηκε στο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη. Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του πατέρα του θύτη και της 59χρονης, για την οποία η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι προσπάθησε να αντισταθεί, όταν ο αδελφός της τύλιξε μία πλαστική σακούλα γύρω από τον λαιμό της και την έπνιξε.

Εις βάρος του 50χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι το έγκλημα έγινε λίγες ώρες μετά το εξιτήριο που πήρε η 59χρονη από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός και γρήγορος, ενώ στο άψυχο σώμα της εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα καθώς προσπάθησε να σώσει τη ζωή της.

Τι υποστήριξε ο 50χρονος

Όπως υποστήριξε ο αδελφοκτόνος, η 59χρονη είχε μία συμπεριφορά που τους έφερνε διαρκώς σε σύγκρουση το τελευταίο διάστημα, κανείς ωστόσο δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός, που είχε αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου την φροντίδα της, θα έφτανε στο σημείο να την σκοτώσει.

«Θόλωσα, μου μίλησε άσχημα επειδή πάτησα με τις κάλτσες εκεί που είχα αφήσει τα παπούτσια και μου επιτέθηκε για ένα σχαράκι στην τουαλέτα» υποστήριξε ο 50χρονος αδελφοκτόνος, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Τι είπε ο πατέρας θύτη και θύματος

Παράλληλα, άκρως αποκαλυπτικός για τις σχέσεις των δύο αδελφών ήταν ο πατέρας τους, ο οποίος έσπασε την σιωπή του στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Έχω σοβαρά προβλήματα υγείας. Κρίμα και το ένα παιδί, κρίμα και το άλλο γιατί έχει οικογένεια. Έχει 2 παιδάκια. Το ένα είναι Δευτέρα Δημοτικού, το άλλο Τετάρτη θα πάει. Είναι καλό παιδί ο …… αλλά δεν ξέρω τι έγινε μεταξύ τους», τόνισε ο ίδιος.

Για το εάν είχαν μεταξύ τους διαφορές ή αν τσακωνόντουσαν, ο πατέρας τους επεσήμανε ότι: «Ήταν αγαπημένα τα παιδιά. Τώρα πού θα βρούμε άκρη, δεν ξέρω τι θα γίνει».

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», άνδρας που γνώριζε την οικογένεια αποκάλυψε πως ο 50χρονος είχε προβλήματα με την σύζυγό του εξαιτίας της στήριξης που προσέφερε στην αδελφή του. «Από όσα έλεγε ο μπαμπάς, δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Μάλιστα, έφτασε σε σημείο λέει ”ο γιος μου να χωρίσει γιατί βοηθούσε την αδελφή”».

Φίλη του θύματος υποστήριξε μιλώντας στον ΑΝΤ1, πως τα δύο αδέλφια δεν είχαν προβλήματα μεταξύ τους. «Λόγω της κατάστασής της, πιθανώς να είχε και αυτή ψυχολογικά. Πρέπει να τον έφερε εκτός εαυτού. Δεν δικαιολογώ την πράξη αλλά δεν υπήρχαν πρότερα προβλήματα».

Ο τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε προηγηθεί, τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του, καθώς ο 50χρονος σκόπευε να διανυκτερεύσει στο σπίτι της αδελφής του, μετά από πολυήμερη νοσηλεία της παθούσας σε νοσοκομείο, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί.

Μάλιστα, την ημέρα του φονικού η 59χρονη είχε βγει από το νοσοκομείο, με τον 50χρονο να την μεταφέρει στο σπίτι της όπου συνέβη το έγκλημα.

«Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματα μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε», είπε ο 50χρονος, σύμφωνα με το Mega.

«Η 59χρονη άφηνε τα περιουσιακά της στοιχεία στα ανίψια της»

Παράλληλα, ο Θάνος Καρατσιώλης, δικηγόρος και φίλος της 59χρονης, έχοντας γνώση για την διαθήκη που είχε κάνει το θύμα ανέφερε στο Mega πως: «Είχε κάνει μια δημόσια διαθήκη και σύμφωνα με προσωπικές μου πληροφορίες και σύμφωνα με όσα μου είπε η ίδια άφηνε τα περιουσιακά της στοιχεία στα ανίψια της».

Ο ίδιος ο κ. Καρατσιώλης είπε ακόμη ότι γνώριζε το θύμα εδώ και δέκα χρόνια και σημείωσε: «Ήταν ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Αξιοπρεπής άνθρωπος, μια ευγενέστατη γυναίκα με πολύ διάθεση και όρεξη για ζωή. Ένας χαμογελαστός άνθρωπος. Ήταν ένα άτομο χαρούμενο, που συμμετείχε σε όλες τις διαδηλώσεις της πόλης και είχε κοινωνική δράση».