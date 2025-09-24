Προειδοποίηση για απάτη με email δήθεν προερχόμενα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τι αναφέρουν τα μηνύματα, πώς να προστατευθείτε

Enikos Newsroom

email laptop

Την προσοχή των επιχειρήσεων για απόπειρα απάτης με παραπλανητικά email, τα οποία δήθεν προέρχονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), εφιστά η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

«Έχει παρατηρηθεί, το τελευταίο διάστημα, η αποστολή παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) τα οποία φέρονται να προέρχονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι για να ολοκληρωθεί η καταχώρισή τους απαιτείται η καταβολή τέλους μέσω συνδέσμου πληρωμής. Τα μηνύματα αυτά περιέχουν απειλητικές διατυπώσεις, όπως η ενδεχόμενη διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο σε περίπτωση μη πληρωμής», υπογραμμίζει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε ανακοίνωσή της.

Υπογραμμίζει ότι το ΓΕΜΗ συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των επιχειρήσεων από τέτοιες πρακτικές, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως αναφέρει η ΚΕΕΕ, τα συγκεκριμένα email δεν προέρχονται από το ΓΕΜΗ και αποτελούν απόπειρες εξαπάτησης (phishing).

Πώς να προστατευθείτε:

• Μην απαντάτε σε τέτοιου είδους μηνύματα.

• Μην κάνετε κλικ στους συνδέσμους που περιέχουν και μην καταχωρείτε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.

• Ελέγχετε πάντα ό,τι βρίσκεστε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

• Οι μοναδικοί επίσημοι ιστότοποι του ΓΕΜΗ είναι:

o https://www.businessportal.gr

o https://eyms.businessportal.gr

o https://publicity.businessportal.gr/

o https://www.businessregistry.gr

• Το ΓΕΜΗ δεν αποστέλλει email με συνδέσμους πληρωμής, ούτε απειλεί με διαγραφή επιχειρήσεων.

• Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ γίνεται αυτόματα μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) και δεν απαιτείται καμία πρόσθετη πληρωμή για την ολοκλήρωσή της, εκτός από την πληρωμή του Γραμματίου Κόστους Σύστασης, η οποία πραγματοποιείται από το σύστημα της ΥΜΣ και γίνεται πριν την εγγραφή στο ΓΕΜΗ και την απόδοση ΑΦΜ.

Ενδείξεις παραπλανητικών σελίδων ή μηνυμάτων

• Αναφορές σε «ΕΠΕΙΓΟΝ» ή απειλές για κυρώσεις.

• Αναδυόμενα παράθυρα τα οποία ζητούν στοιχεία.

• Λάθη στη γλώσσα ή στον σχεδιασμό της σελίδας.

• Ύποπτα URL τα οποία δεν αντιστοιχούν στους παραπάνω επίσημους ιστότοπους του ΓΕΜΗ.

Τέλος υπογραμμίζεται οτι, εάν υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με το αρμόδιο Επιμελητήριο.

15:46 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

