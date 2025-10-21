Πορτογαλία: Εκτός προδιαγραφών το καλώδιο στο τελεφερίκ Γκλόρια, σύμφωνα με την ερευνητική Επιτροπή

Enikos Newsroom

διεθνή

Πορτογαλία: Εκτός προδιαγραφών το καλώδιο στο τελεφερίκ Γκλόρια, σύμφωνα με την ερευνητική Επιτροπή

Το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, η αποσύνδεση του οποίου προκάλεσε τον πολύνεκρο εκτροχιασμό του στις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε, σύμφωνα με μια προκαταρκτική έκθεση που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα, η Υπηρεσία Ερευνών των Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF) της Πορτογαλίας.

Η Υπηρεσία συνέστησε επίσης να παραμείνουν ακινητοποιημένα όλα τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πρωτεύουσας, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης και καλωδιώσεις εντός των προδιαγραφών, «ικανές να ακινητοποιήσουν τα βαγόνια στην περίπτωση που σπάσει το καλώδιο».

Τα τελεφερίκ της Λισαβόνας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους μετά το δυστύχημα της 3ης Σεπτεμβρίου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο- Τι περιλαμβάνει η νέα δομή

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Παπαθανάσης: «Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο του Interreg 2028-2034 – Η Κομισιόν προτείνει τη διάθε...

AEGEAN: Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού που επιλέγουν για την αργία της 28ης Οκτωβρίου οι Έλληνες ταξιδιώτες

Google Maps: Ετοιμάζει νέο μενού για την προσαρμογή του οχήματός σας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:17 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Νικολά Σαρκοζί: Την Τρίτη η πρώτη ημέρα του πρώην προέδρου της Γαλλίας στην φυλακή – Πώς θα επιτευχθεί μηδενική επαφή με άλλους κρατούμενους

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί παρουσιάζεται την Τρίτη, το πρωί στη φυλακή Santé...
22:59 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στα βόρεια του Παρισιού  

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια τ...
22:38 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ληστεία στο Λούβρο: Τα κενά ασφαλείας, η καθυστερημένη άφιξη των Αρχών και η διαφυγή των δραστών – Πόσο ευάλωτο είναι το μεγαλύτερο μουσείο της Ευρώπης

Η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, την Κυριακή, ολοκληρώθηκε σε επτά λεπτά, ενώ το Μουσείο ...
22:24 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Βρετανικό Μουσείο: Νέα πρόκληση με «ροζ δείπνο» μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα – Οι αντιδράσεις στην Ελλάδα και οι «σιωπή» των υπευθύνων

Προκλητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το περασμένο Σάββατο στο Βρετανικό Μουσείο. Στην περίφημη αίθο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης