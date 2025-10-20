Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο – «Τον σκότωσε»

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο – «Τον σκότωσε»

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από γνωστό κλαμπ στο Περιστέρι, με έναν 37χρονο άνδρα από τη Βουλγαρία να χάνει τη ζωή του. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις τρεις τα ξημερώματα, όταν το θύμα, που διασκέδαζε στο κατάστημα, βγήκε για λίγο έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας κατέρρευσε αιμόφυρτος στον δρόμο, έχοντας δεχθεί μαχαιριά στην κοιλιά. Παρά την άμεση μεταφορά του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά την άφιξή του. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ήταν γνωστό στις αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, έχοντας εκτίσει ποινή στις Φυλακές Λάρισας. Στην περιοχή ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «Άρχοντας», ενώ φέρεται να είχε εμπλακεί αρκετές φορές σε καυγάδες.

Το βράδυ του φονικού, ο 37χρονος διασκέδαζε στο μαγαζί με μια γυναίκα. Κάποια στιγμή δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος εμφανίστηκε λίγο αργότερα στο κλαμπ. Ο Βούλγαρος τον προσκάλεσε να μπουν μέσα για να μιλήσουν, όμως εκείνος επέμεινε να βγουν έξω. Λίγο πιο πέρα, τους περίμενε ο δράστης. Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και τον κάρφωσε στην κοιλιά, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο.

Το φως της δημοσιότητας, είχε βίντεο λίγα λεπτά την άγρια συμπλοκή, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να ερευνούν τον χώρο του εγκλήματος. Στο βίντεο φαίνεται μια παρέα θαμώνων να αποχωρεί από την οδό Λασσάνη και, κοιτάζοντας προς την είσοδο του μαγαζιού, ένας από αυτούς ακούγεται να φωνάζει: «Τον σκότωσαν!».

Παρά το σοβαρό τραύμα του, ο 37χρονος κατάφερε να επιστρέψει μέσα στο κλαμπ ζητώντας βοήθεια, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες. Λίγο μετά, στο σημείο έφτασαν περιπολικά και πληρώματα της Άμεσης Δράσης, που απέκλεισαν τον χώρο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις για να εντοπίσουν τον δράστη και να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών συγκλίνουν στο ότι το περιστατικό σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ ερευνάται και ο λόγος παρουσίας του θύματος στο συγκεκριμένο κατάστημα εκείνη τη νύχτα.

