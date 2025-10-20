Νικολά Σαρκοζί: Την Τρίτη η πρώτη ημέρα του πρώην προέδρου της Γαλλίας στην φυλακή – Πώς θα επιτευχθεί μηδενική επαφή με άλλους κρατούμενους

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί παρουσιάζεται την Τρίτη, το πρωί στη φυλακή Santé στο 14ο διαμέρισμα. Το κτίριο συνορεύει με τις λεωφόρους Αραγκό, Ζαν Ντολέν και Σαντέ, όπου βρίσκονται η κύρια είσοδος και η ιστορική κεντρική αυλή του.

Για λόγους ασφαλείας, είναι απίθανο ο Νικολά Σαρκοζί να εισέλθει από την κύρια είσοδο, αλλά μάλλον από μια πιο διακριτική είσοδο, όπως αυτή που χρησιμοποιούν οι οδηγοί διανομών. Το αυτοκίνητο που θα τον μεταφέρει αναμένεται να εισέλθει εντός του χώρου. Ειδικά καθώς η άφιξή του θα μεταδοθεί ζωντανά από τα κανάλια ειδήσεων.

Στα κρατητήρια, τα πάντα είναι ήδη γνωστά σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά εδώ, οι κρατούμενοι θα έχουν όλοι παρακολουθήσει την αυτοκινητοπομπή από την τηλεόραση. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό να τον υποδεχτούν με εκκωφαντικό θόρυβο. «Κανείς δεν αντιλαμβάνεται πόσο θορυβώδεις είναι οι φυλακές, ειδικά όταν λαμβάνει χώρα κάποιο γεγονός», λέει ένας διοικητής φυλακών.

Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας πρώην αρχηγός κράτους δεν κοιμήθηκε πίσω από τα κάγκελα. Ο Ζεράλ Νταρμανέν, ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει δηλώσει ότι θα τον επισκεφτεί στην φυλακή. Βάσει του νόμου μια τέτοια επίσκεψη είναι δυνατή και νόμιμη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί “να επισκεφθεί οποιαδήποτε φυλακή και οποιονδήποτε κρατούμενο όποτε ήθελε”, είπε ο Νταρμανέν, θεωρώντας ότι αυτό δεν ήταν κάτι περισσότερο από φυσιολογικό και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσε επίθεση στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όπως είπε είναι ευθύνη του να διασφαλίσει την ορθή οργάνωση αυτής της έκτακτης κράτησης καθώς και την ασφάλεια του πρώην αρχηγού του κράτους.

Αλλά αυτή η υπόσχεση είναι επίσης η υπόσχεση ενός ανθρώπου που υποδέχεται με “μεγάλη θλίψη” τη φυλάκιση του ανθρώπου τον οποίον περιγράφει ως πολιτικό του μέντορα. Μια θλίψη που εκφράζεται από πολλούς στη γαλλική δεξιά, της οποίας ο Νικολά Σαρκοζί ήταν κάποτε ο κηδεμόνας.

Μόνος σε 9 τετραγωνικά

Στο La Santé, ο Σαρκοζί θα πρέπει να κρατηθεί μόνος του σε ένα από τα 15 κελιά 9 τετραγωνικών μέτρων του χώρου απομόνωσης. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με άλλους κρατούμενους και να εξασφαλιστεί ότι θα είναι ασφαλής.

Οι δικηγόροι του θα ζητήσουν αμέσως την αποφυλάκισή του. Το Εφετείο θα έχει προθεσμία δύο μηνών για να αποφανθεί, αλλά η ακρόαση μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Μετά την έφεσή του, ο Νικολά Σαρκοζί θεωρείται και πάλι αθώος. Ως εκ τούτου, μπορεί να παραμείνει υπό κράτηση μόνο εάν αυτό είναι το “μοναδικό μέσο” για να αποτραπεί η πίεση σε μάρτυρες ή θύματα, η φυγή ή η επανάληψη του αδικήματος, η αλληλεπίδραση με συνεργούς ή για να εξασφαλιστεί η ασφάλειά του.

Εάν αυτό δεν συμβαίνει, πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική εποπτεία, εάν είναι απαραίτητο σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι.

Έτοιμες οι βαλίτσες του

Ο Σαρκοζί έχει ετοιμάσει τις βαλίτσες του, έχει επιλέξει τα τρία βιβλία, όπως και τις δέκα φωτογραφίες που δικαιούται για την κράτηση. Αναλαμβάνοντας έναν ρόλο «Χριστού», τις τελευταίες ημέρες υποδέχτηκε έναν προς έναν τους επί χρόνια πιστούς του και τους σταθερούς υποστηρικτές του. Τους είπε ότι θα ανέβει τον Γολγοθά της 42, rue de la Santé “με το κεφάλι ψηλά”, θυμούμενος μια ατάκα από τον Κόμη του Μόντε Κρίστο: «Περιμένω και ελπίζω».

Οι κοντινοί του άνθρωποι είναι δραστήριοι. Το πρωί της Τρίτης , μετά από κάλεσμα του πιο φιλικού προς τα μέσα ενημέρωσης γιου του, Λουί Σαρκοζί, προγραμματίζεται συγκέντρωση στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, έξω από τη Villa Montmorency, το σπίτι του ζεύγους Σαρκοζί.

Όπως συμβαίνει με όλους τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τους πολιτικούς ή με όσους η διοίκηση της φυλακής θεωρεί ότι διατρέχουν δυνητικό κίνδυνο από την επαφή με άλλους κρατούμενους, ο Νικολά Σαρκοζί έχει θεωρητικά δύο επιλογές. Η πρώτη, και πιο παραδοσιακή, είναι να ενταχθεί στο διαβόητο τμήμα QB4 της φυλακής του Παρισιού, γνωστό και ως «ευάλωτο τμήμα» και με το παρατσούκλι “τμήμα VIP”.

Η δεύτερη είναι να ενταχθεί στο τμήμα απομόνωσης. Στην πράξη, αυτό δεν αλλάζει πολύ το καθεστώς φυλάκισής του: και στις δύο περιπτώσεις, θα είναι μόνος στο κελί του και θα συνοδεύεται από έναν δεσμοφύλακα όπου κι αν πάει, ακόμη και στο επισκεπτήριο. Η απόφαση σχετικά με το πού θα τοποθετηθεί ο κρατούμενος εναπόκειται αποκλειστικά στη διοίκηση της φυλακής.

Στον πρώτο όροφο της φυλακής

Το “τμήμα VIP” βρίσκεται στον πρώτο όροφο του La Santé και αποτελείται από 19 πανομοιότυπα κελιά. Έχει δικό του προαύλιο για να μην αναμειγνύονται οι τρόφιμοί του με τους άλλους κρατούμενους. Αυτό δεν εμποδίζει τα σφυρίγματα, τις κοροϊδίες και τις φωτογραφίες με κινητά τηλέφωνα όταν οι κρατούμενοι βλέπουν μια γνωστή φιγούρα.

Ένας στενός φίλος του Νικολά Σαρκοζί, ο Πατρίκ Μπαλκανί, ο οποίος φυλακίστηκε στο “τμήμα VIP” του La Santé για αρκετούς μήνες μεταξύ 2019 και 2020, διηγήθηκε πώς έπαψε να βγαίνει για περπάτημα αφού τον ειρωνεύτηκαν μερικές φορές στην πρώτη του προσπάθεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με διάφορες πηγές της φυλακής, ο Νικολά Σαρκοζί δεν θα τύχει τέτοιας συμπεριφοράς από άλλους κρατούμενους. “Ο στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια και γι’ αυτό πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα συναντήσει κανέναν κρατούμενο”, δήλωσε μια πηγή στην φυλακή. “Σε μια ευάλωτη περιοχή, είναι πιο περίπλοκο, για παράδειγμα, να οργανώνονται ατομικές βόλτες”, επισημαίνει ο Ιβάν Γκομπέρ, εθνικός γραμματέας της ένωσης διευθυντών φυλακών FO.

Κατ’ ευθείαν στην απομόνωση

Για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι δύο από τους συγκατηγορούμενους του Νικολά Σαρκοζί – ο Αλεξάντρ Ντζουρί και ο Ουαχίμπ Νασέρ – κρατούνται ήδη στο “τμήμα VIP” της φυλακής του Παρισιού. “Η απλούστερη και αποτελεσματικότερη λύση είναι να στείλουμε τον Νικολά Σαρκοζί απευθείας στην απομόνωση”, λένε αξιωματούχοι των φυλακών.

Και όλα αυτά, ενώ θα επωφεληθεί από το τυπικό καθεστώς της φυλακής: καμία πλήρης έρευνα, απεριόριστες τηλεφωνικές κλήσεις και τουλάχιστον τρεις ώρες επισκεπτηρίου την εβδομάδα. Ένα άλλο πλεονέκτημα για τον πρώην αρχηγό του κράτους είναι ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει από το τμήμα αφίξεων, όπως συμβαίνει με όλους τους κρατούμενους.

Το ερώτημα παραμένει πόσες νύχτες θα περάσει στη φυλακή ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προς το παρόν, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι οι δικηγόροι του θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση στο Ποινικό Εφετείο για την αποφυλάκισή του από την πρώτη ημέρα του εγκλεισμού του. Θα έχει στη διάθεσή της το πολύ δύο μήνες για να απαντήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστική πηγή, «θα πρέπει να γίνει πολύ πιο γρήγορα γι’ αυτόν».