Βίντεο: Η στιγμή που youtuber πετάει φωτοβολίδα και προκαλεί τον τραυματισμό παιδιού – «Δεν πειράζει…»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που διάσημος Youtuber πετάει φωτοβολίδα εναντίον παιδιών, με αποτέλεσμα ένα από αυτά να τραυματιστεί σοβαρά χάνοντας το ένα του μάτι.

Συγκεκριμένα, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερα κινητού τηλεφώνου αποτυπώνεται το στιγμιότυπο με τον Σαμ Πέπερ, ένα γνωστό για τις ζωντανές του μεταδόσεις streamer, να κρατά στα χέρια του μια φωτοβολίδα με την οποία στοχεύει στο βάθος μια ομάδα παιδιών στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Έπειτα από λίγο εν μέσω κραυγών, ο Πέπερ εκτοξεύει την φωτοβολία. Την ώρα που αυτή φεύγει, ακούγεται η φωνή ενός παρισταμένου που λέει «χτύπημα στο κεφάλι».

Στο αμέσως επόμενο πλάνο μια ομάδα νεαρών μιλά με τον Σαμ Πέπερ, λέγοντάς του με… χαλαρή διάθεση ότι ένα παιδί έχει χάσει το μάτι του και ότι δεν του κάνει πλάκα.

Ατάραχος, ο Youtuber ακούγεται να λέει, «δεν πειράζει, μιας επιτέθηκαν κι εκείνοι».

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο