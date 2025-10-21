Βίντεο: Η στιγμή που youtuber πετάει φωτοβολίδα και προκαλεί τον τραυματισμό παιδιού – «Δεν πειράζει…»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΒΕΓΓΑΛΙΚΟ YOUTUBER

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που διάσημος Youtuber πετάει φωτοβολίδα εναντίον παιδιών, με αποτέλεσμα ένα από αυτά να τραυματιστεί σοβαρά χάνοντας το ένα του μάτι.

Βίντεο – ντοκουμέντο: Άνδρες της Europol εισβάλουν σε κρησφύγετο εγκληματικής οργάνωσης που έχει διενεργήσει πάνω από χίλιες διαδικτυακές απάτες

Συγκεκριμένα, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερα κινητού τηλεφώνου αποτυπώνεται το στιγμιότυπο με τον Σαμ Πέπερ, ένα γνωστό για τις ζωντανές του μεταδόσεις streamer, να κρατά στα χέρια του μια φωτοβολίδα με την οποία στοχεύει στο βάθος μια ομάδα παιδιών στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Έπειτα από λίγο εν μέσω κραυγών, ο Πέπερ εκτοξεύει την φωτοβολία. Την ώρα που αυτή φεύγει, ακούγεται η φωνή ενός παρισταμένου που λέει «χτύπημα στο κεφάλι».

Στο αμέσως επόμενο πλάνο μια ομάδα νεαρών μιλά με τον Σαμ Πέπερ, λέγοντάς του με… χαλαρή διάθεση ότι ένα παιδί έχει χάσει το μάτι του και ότι δεν του κάνει πλάκα.

Ατάραχος, ο Youtuber ακούγεται να λέει, «δεν πειράζει, μιας επιτέθηκαν κι εκείνοι».

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ζωικό βασίλειο κάνει πάρτι, τρία όμως ζωάκια έχουν άδεια ποτήρια – Μπορείτε να τα εντοπίσετε σε 15 δεύτερα;

Smoothie bowl με αμύγδαλα και μάνγκο

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 10.000 ανέργους-Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Παπαθανάσης: «Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο του Interreg 2028-2034 – Η Κομισιόν προτείνει τη διάθε...

Google Maps: Ετοιμάζει νέο μενού για την προσαρμογή του οχήματός σας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
07:43 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Λευκός Οίκος: Σάλος με τη χυδαία απάντηση της εκπροσώπου Τύπου σε ερώτηση δημοσιογράφου – «Ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη;» – «Η μαμά σου»

Σάλο έχει προκαλέσει η χυδαία απάντηση -«η μαμά σου»- της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κ...
06:40 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Στη φυλακή Σαντέ οδηγείται σήμερα ο Νικολά Σαρκοζί – Για πρώτη φορά στην ιστορία φυλακίζεται Πρόεδρος της χώρας

Στη φυλακή οδηγείται το πρωί της Τρίτης, ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Την τελ...
04:45 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβου...
04:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο – ντοκουμέντο: Άνδρες της Europol εισβάλουν σε κρησφύγετο εγκληματικής οργάνωσης που έχει διενεργήσει πάνω από χίλιες διαδικτυακές απάτες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την έφοδο της Europol σε κρησφύγετο εγκληματικής ομάδ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης