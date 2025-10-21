Βίντεο – ντοκουμέντο: Άνδρες της Europol εισβάλουν σε κρησφύγετο εγκληματικής οργάνωσης που έχει διενεργήσει πάνω από χίλιες διαδικτυακές απάτες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την έφοδο της Europol σε κρησφύγετο εγκληματικής ομάδας, στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος που είχε δημιουργήσει χιλιάδες εικονικές SIM και είχε πραγματοποιήσει χιλιάδες διαδικτυακές απάτες.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από την κάμερα που φέρει στο κράνος του ένας από τους αστυνομικούς φαίνεται η στιγμή που ένας συνάδελφός του χτυπάει την πόρτα με ένα πολιορκητικό εργαλείο, με αποτέλεσμα αυτή τελικά να ανοίξει και οι άνδρες των αστυνομικών δυνάμεων να βρεθούν μπροστά στην γιγαντιαία ανακάλυψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Europol η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Λετονία στις 10 Οκτωβρίου 2025 οδήγησε στη σύλληψη πέντε εγκληματιών του κυβερνοχώρου λετονικής υπηκοότητας και στην κατάσχεση υποδομών που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση εγκλημάτων εναντίον χιλιάδων θυμάτων σε όλη την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «SIMCARTEL», οι αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν δύο ακόμη υπόπτους, απενεργοποίησαν πέντε διακομιστές και κατέσχεσαν 1.200 συσκευές SIM, καθώς και 40.000 ενεργές κάρτες SIM.

Ερευνητές από την Αυστρία, την Εσθονία και τη Λετονία, μαζί με τους συναδέλφους τους στην Europol και την Eurojust, κατάφεραν να αποδώσουν στο εγκληματικό δίκτυο περισσότερες από 1.700 μεμονωμένες υποθέσεις κυβερνοαπάτης στην Αυστρία και 1.500 στη Λετονία, με συνολική ζημία αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Η οικονομική ζημία μόνο στην Αυστρία ανέρχεται σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και σε 420.000 ευρώ στη Λετονία.

Δείτε το βίντεο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europol, η εγκληματική οργάνωση και η υποδομή της ήταν τεχνικά εξαιρετικά εξελιγμένα και επέτρεπαν στους δράστες σε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιούν αυτήν την υπηρεσία SIM-box για να διεξάγουν ένα ευρύ φάσμα εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και άλλα εγκλήματα. Η διαδικτυακή υπηρεσία που δημιουργήθηκε από το εγκληματικό δίκτυο προσέφερε τηλεφωνικούς αριθμούς που ήταν καταχωρημένοι σε άτομα από περισσότερες από 80 χώρες για χρήση σε εγκληματικές δραστηριότητες. Επέτρεπε στους δράστες να δημιουργήσουν ψεύτικους λογαριασμούς για μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες επικοινωνίας, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν σε εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, αποκρύπτοντας την πραγματική ταυτότητα και τοποθεσία των δραστών.

Αποτελέσματα της επιχείρησης

  • Πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες.
  • Συλλήψεις 5 ατόμων.
  • Κατασχέθηκαν περίπου 1200 συσκευές SIM-box που λειτουργούσαν με 40.000 κάρτες SIM.
  • Κατασχέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον κάρτες SIM.
  • Κατασχέθηκαν 5 διακομιστές με υποδομή της παράνομης υπηρεσίας.
  • 2 ιστότοποι (gogetsms.com και apisim.com) που προσέφεραν την παράνομη υπηρεσία ανέλαβαν οι αρχές επιβολής του νόμου και εμφανίστηκαν «σελίδες εκκίνησης».
  • Δέσμευση 431.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπόπτων.
  • Πάγωσαν 333.000 δολάρια ΗΠΑ σε κρυπτογραφικούς λογαριασμούς υπόπτων.
  • Κατασχέθηκαν 4 πολυτελή οχήματα.

Η πραγματική κλίμακα αυτού του δικτύου εξακολουθεί να αποκαλύπτεται. Μετρούμενο σε όγκο, περισσότεροι από 49 εκατομμύρια διαδικτυακοί λογαριασμοί δημιουργήθηκαν με βάση την παράνομη υπηρεσία που παρείχαν οι ύποπτοι. Η ζημία που προκλήθηκε από τους ενοικιαστές των τηλεφωνικών αριθμών στα θύματά τους ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

