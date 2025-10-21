Αχαΐα: Σύσκεψη στην για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Στόχος μας να αποφύγουμε το lockdown»

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, πραγματοποίησε σύσκεψη στην Αχαΐα για τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των αυξημένων κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Ελλάδα.

Πρωτοψάλτης: «Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από προσωρινό “lockdown” μετακινήσεων ζώων»

Στη σύσκεψη δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και την ταχεία θανάτωση μολυσμένων κοπαδιών. «Εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα τα μέτρα: σταθμοί απολύμανσης όλη μέρα, αυστηρή βιοασφάλεια, ταχείες διαδικασίες στις μολυσμένες εκτροφές, ορθή διαχείριση ζωοτροφών και μηδενική ανοχή σε παράνομα εμβόλια. Οι αποζημιώσεις θα δίνονται σε όσους τηρούν τους κανόνες» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Πρωτοψάλτης και πρόσθεσε «Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα ακόμη και προσωρινό “lockdown” μετακινήσεων ζώων, ζωοτροφών και εξοπλισμού όμως στόχος μας είναι να το αποφύγουμε. Καλώ όλους τους κτηνοτρόφους να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες με πειθαρχία και κοινή προσπάθεια θα κρατήσουμε τις μονάδες μας ασφαλείς και την παραγωγή μας όρθια».

Φίλιας: «Η εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων ενισχύουν την εμπιστοσύνη»

Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας σημείωσε ότι «το πρόβλημα της ευλογιάς στη Δυτική Ελλάδα θα ξεπεραστεί με αποτελεσματικά μέτρα και συνεργασία των κτηνοτρόφων με τις αρμόδιες αρχές. Στόχος μας είναι να προστατευτεί η κτηνοτροφία στην περιοχή θα διασφαλιστεί, προστατεύοντας τόσο τα ζώα όσο και το μέλλον των παραγωγών» συμπληρώνοντας πως «Η εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων ενισχύουν την εμπιστοσύνη για την οριστική υπέρβαση του προβλήματος, διασώζοντας την πολύτιμη παραγωγή και τη βιωσιμότητα του κλάδου».

  • Εντατικοποίηση ελέγχων και αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας σε όλες τις εκτροφές, με διαρκή ενημέρωση από τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες.
  • Σταθμοί απολύμανσης σε πλήρη λειτουργία.
  • Ορθή διαχείριση αποθεμάτων ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές από τους επόπτες ζωοτροφών (άμεση καταγραφή, φωτογράφιση, δέσμευση, τήρηση αρχείου).
  • Ταχεία θανάτωση και καταστροφή μολυσμένων κοπαδιών εντός 72 ωρών από το θετικό εργαστηριακό αποτέλεσμα (και πάντως έως 4 ημέρες).
  • Νέος κύκλος ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας, με προτεραιότητα στις πληγείσες περιοχές.
  • Παράνομα εμβόλια: κάθε περιστατικό παράνομης εισαγωγής, διακίνησης και χρήσης των μη εγκεκριμένων εμβολίων παραπέμπεται άμεσα στις εισαγγελικές αρχές.
  • Αποζημιώσεις: εφαρμόζεται απαρέγκλιτα το πλαίσιο που προβλέπει ότι δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις σε εκτροφές που δεν είναι εγγεγραμμένες στα επίσημα μητρώα/δεν διαθέτουν κωδικό εκμετάλλευσης, δεν έχουν ενημερωμένο μητρώο, δεν έχουν κάνει την προβλεπόμενη απογραφή, έχουν ζώα χωρίς ορθή σήμανση ή δεν εφαρμόζουν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Τέλος, συμφωνήθηκε η επιτάχυνση των νόμιμων αποζημιώσεων για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

ΑΠΕ – ΜΠΕ

