Συνταγή για μακαρονάδα με μανιτάρια του Gordon Ramsay – Ιδανικό πιάτο για το φθινόπωρο

Συνταγή του Gordon Ramsay βραβευμένη με τρία αστέρια Michelin για μακαρόνια με μανιτάρια. Φωτογραφία: Pexels

Διάφορα είδη μανιταριών, η χαρακτηριστική τραγανότητα των φουντουκιών και η πλούσια γεύση του τυριού μασκαρπόνε. Όλα σε ένα πιάτο! Όταν μιλάμε για τον Gordon Ramsay, θα ήταν εύκολο να αναφερθούμε σε σύνθετα και απαιτητικά πιάτα.

Ωστόσο, η ιδιοφυία του σεφ έγκειται επίσης στην ικανότητά του να κάνει άριστες μια σειρά από γρήγορες και προσιτές συνταγές. Αυτή η κρεμώδης πάστα είναι μια σαφής απόδειξη αυτού: ένα πιάτο που είναι εξαιρετικά απλό να φτιαχτεί, αλλά ταυτόχρονα νόστιμο και πολυδιάστατο σε γεύση.

Το πραγματικό μυστικό βρίσκεται στην ποιότητα και την ισορροπία των βασικών υλικών. Η σάλτσα φτιάχνεται από ένα μείγμα τριών διαφορετικών μανιταριών, το καθένα από τα οποία συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλούσιου και πολυεπίπεδου αρωματικού πιάτου.

Το μασκαρπόνε δένει τα πάντα μαζί, λιώνει και προσφέρει στη σάλτσα μια κρεμώδη και βελούδινη υφή. Σύμφωνα με τον Ramsay, ο ιδανικός συνδυασμός για μια τόσο έντονη και απορροφητική σάλτσα είναι μια πάστα που μπορεί να την απορροφήσει πλήρως.

Το πάχος και η κεντρική τρύπα των μπουκατίνι το κάνουν την ιδανική επιλογή, ικανή να συγκεντρώσει την ιδανική ποσότητα σάλτσας σε κάθε μπουκιά. Ωστόσο, η ευελιξία της σάλτσας με μασκαρπόνε και μανιτάρια επιτρέπει τέλεια αποτελέσματα με οποιοδήποτε άλλο σχήμα πάστα που είναι “ανθεκτικό”.

Ένα πιάτο που, παρά τον λίγο χρόνο προετοιμασίας, σίγουρα θα φωτίσει τις φθινοπωρινές σας μέρες!

Υλικά

  • 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
  • 1 κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο
  • 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
  • 5-6 φέτες καστανά μανιτάρια
  • 3-4 φέτες μανιτάρια πορτομπέλλο
  • Μια χούφτα μανιτάρια πλευρώτους, κομμένα σε λωρίδες
  • 175 ml λευκό κρασί
  • 2 κλαδάκια δεντρολίβανου, ψιλοκομμένα φύλλα
  • 250 γρ μπουκατίνι (ή παρόμοιο σχήμα ζυμαρικών)
  • Θαλασσινό αλάτι
  • 3 κουταλιές της σούπας μασκαρπόνε
  • Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • 2 κουταλάκια του γλυκού λάδι τρούφας
  • Μια χούφτα φουντούκια, ψημένα και χοντροκομμένα
  • 50 γρ τυρί παρμεζάνα (ή χορτοφαγική εναλλακτική), ψιλοτριμμένο

Οδηγίες

  • Ζεσταίνετε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτετε το ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και το σκόρδο και τα ψήνετε για περίπου 5 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να καούν.
  • Προσθέτετε όλα τα μανιτάρια στο τηγάνι και τα ψήνετε για λίγα λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν ελαφρά.
  • Ρίχνετε το κρασί και προσθέτετε το δεντρολίβανο. Αφήνετε να μειωθεί και να σιγοβράσει για 10 λεπτά.
  • Εν τω μεταξύ, βράζετε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό. Προσθέτετε την πάστα και την μαγειρεύετε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
  • Ανακατεύετε το μασκαρπόνε με το μείγμα των μανιταριών. Με μια κουτάλα, προσθέτετε 2 κουτάλες από το νερό βρασίματος της πάστας στη σάλτσα για να την πυκνώσετε.
  • Στραγγίζετε την πάστα και την προσθέτετε στη σάλτσα, ανακατεύοντας καλά για να την καλύψει πλήρως.
  • Καρυκεύετε με αλάτι και μαύρο πιπέρι και μοιράζετε το πιάτο σε μπολ σερβιρίσματος.
  • Γαρνίρετε με μια σταγόνα λάδι τρούφας, μερικά ψιλοκομμένα φουντούκια και τριμμένο τυρί Παρμεζάνα.

