Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Ασύλληπτη τραγωδία στη Νότια Κορέα, όπου μια γυναίκα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της, ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο. Οι φλόγες επεκτάθηκαν, με αποτέλεσμα μία από τις γειτόνισσές της να τρομοκρατηθεί και στην αγωνιώδη προσπάθειά της να διαφύγει από ένα παράθυρο, να πέσει κάτω και να χάσει τη ζωή της.

Η 20χρονη γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα με ένα εύφλεκτο σπρέι, ενώ ομολόγησε πως είχε χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο στο παρελθόν. Ωστόσο, αυτή τη Δευτέρα, τα πράγματα πήραν δραματική τροπή όταν αντικείμενα στο σπίτι της πήραν φωτιά.

Πώς έχασε τη ζωή της η 30χρονη μητέρα

Η 30χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην Οσάν ήταν από την Κίνα και ζούσε στον 5ο όροφο του κτηρίου με τον σύζυγό και το δύο μηνών μωρό της. Όταν αυτοί συνειδητοποίησαν ότι ξέσπασε φωτιά, άνοιξαν το παράθυρο και κάλεσαν για βοήθεια. Ο πυκνός καπνός από τη φωτιά είχε μπλοκάρει τη σκάλα. Από το παράθυρο έδωσαν το μωρό τους σε έναν γείτονα από το διπλανό κτίριο, πριν προσπαθήσουν να διαφύγουν οι ίδιοι.

Ο σύζυγός της κατάφερε να σκαρφαλώσει στο διπλανό κτίριο, ωστόσο όταν αυτή προσπάθησε να κάνει το ίδιο, έπεσε από το παράθυρο. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Η αστυνομία της Οσάν δήλωσε ότι η γυναίκα ενδέχεται να κατηγορηθεί για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, όπως και για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οκτώ ακόμα κάτοικοι εισέπνευσαν καπνό λόγω της πυρκαγιάς. Στο κτίριο στεγάζονται εμπορικά καταστήματα στον πρώτο όροφο και 32 κατοικίες από τον δεύτερο έως τον πέμπτο.

Καίνε τις κατσαρίδες: O νέος τρόπος εξόντωσης

Το κάψιμο των κατσαρίδων με φλόγιστρα ή αυτοσχέδια φλογοβόλα έχει αναδειχθεί ως ένας καινοτόμος τρόπος εξόντωσης των παρασίτων του σπιτιού, ο οποίος έχει γίνει δημοφιλής χάρη σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2018, ένας Αυστραλός έβαλε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει κατσαρίδες με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο κατασκευασμένο από εντομοκτόνο σπρέι.

 

