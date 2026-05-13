Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος εκφωνεί τον Λόγο του Θρόνου εν μέσω πολιτικής θύελλας για τον Στάρμερ

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα παρουσιάσει σήμερα το κυβερνητικό πρόγραμμα για τη νέα κοινοβουλευτική χρονιά, την ώρα που ο Κιρ Στάρμερ δίνει μάχη πολιτικής επιβίωσης στη Ντάουνινγκ Στριτ μετά τις βαριές εκλογικές απώλειες των Εργατικών και τη σφοδρή εσωκομματική αμφισβήτηση.

Η τελετουργική Επίσημη Έναρξη του Κοινοβουλίου πραγματοποιείται φέτος σε εξαιρετικά τεταμένο πολιτικό κλίμα, με τον Στάρμερ να βρίσκεται αντιμέτωπος με ανοιχτές πιέσεις από υπουργούς, βουλευτές και συνδικάτα, ενώ η συζήτηση περί διαδοχής κυριαρχεί στη βρετανική πολιτική σκηνή.

Περισσότερα από 35 νομοσχέδια στο κυβερνητικό πρόγραμμα

Ο Λόγος του Θρόνου αναμένεται να περιλαμβάνει πάνω από 35 νομοσχέδια και σχέδια νόμων, ανάμεσά τους μεταρρυθμίσεις για τη μετανάστευση, το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας), την αστυνομία, αλλά και πιθανή πορεία προς την κρατικοποίηση της British Steel.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει μέτρα για στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς leasehold σε Αγγλία και Ουαλία.

Το BBC μετέδωσε ότι ο Στάρμερ απέφυγε να συμπεριλάβει δεύτερη προσπάθεια μεταρρύθμισης του συστήματος πρόνοιας, μετά την εσωκομματική ανταρσία που είχε προκαλέσει η πρώτη απόπειρα το 2025, όταν δεκάδες βουλευτές των Εργατικών εξεγέρθηκαν απέναντι στην κυβέρνηση.

Οι Συντηρητικοί παρουσίασαν «εναλλακτικό Λόγο του Θρόνου»

Το Συντηρητικό Κόμμα δημοσιοποίησε δικό του «εναλλακτικό Λόγο του Θρόνου», παρουσιάζοντας τη νομοθετική ατζέντα που θα ήθελε να προωθήσει η αντιπολίτευση.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν:

αυστηρότερα μέτρα για τη μετανάστευση,

μεταρρυθμίσεις στο σύστημα πρόνοιας,

ενίσχυση εξορύξεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα,

στήριξη των εμπορικών δρόμων και των μικρών επιχειρήσεων.

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ χαρακτήρισε το σχέδιο «σοβαρό και πλήρως κοστολογημένο νομοθετικό πρόγραμμα για μια ισχυρότερη οικονομία και μια ισχυρότερη χώρα».

Ένα από τα προτεινόμενα νομοσχέδια προβλέπει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την κατάργηση του Human Rights Act.

Οι τελετουργίες του Κοινοβουλίου και το ιστορικό έθιμο του «ομήρου»

Η τελετή θα ξεκινήσει στις 09:30 το πρωί, όταν οι Yeoman of the Guard, οι τελετουργικοί βασιλικοί φρουροί, θα πραγματοποιήσουν συμβολικό έλεγχο στα υπόγεια του Παλάτι του Γουεστμίνστερ για εκρηκτικά.

Η διαδικασία αυτή παραπέμπει στη Συνωμοσία της Πυρίτιδας του 1605, όταν ομάδα Άγγλων καθολικών επιχείρησε να ανατινάξει το Κοινοβούλιο και να δολοφονήσει τον προτεστάντη βασιλιά.

Παράλληλα, ένας βουλευτής θα κρατηθεί συμβολικά ως «όμηρος» στο Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όσο ο βασιλιάς βρίσκεται στο Κοινοβούλιο, ως παραδοσιακή εγγύηση για την ασφαλή επιστροφή του μονάρχη.

Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει συνήθως ο vice-chamberlain του βασιλικού οίκου, θέση που σήμερα κατέχει ο βουλευτής των Εργατικών Σερ Νικ Ντέικιν.

Η τελετουργική σύγκρουση μεταξύ Στέμματος και Βουλής των Κοινοτήτων

Ο βασιλιάς θα μεταβεί με βασιλική πομπή από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Κοινοβούλιο, συνοδευόμενος από στρατιωτική φρουρά.

Το 2024, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, στην πομπή συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 στρατιωτικοί και σχεδόν 200 άλογα.

Λίγο πριν από την ομιλία του βασιλιά στη Βουλή των Λόρδων, ο αξιωματούχος Black Rod θα σταλεί στη Βουλή των Κοινοτήτων για να καλέσει τους βουλευτές.

Σύμφωνα με το παραδοσιακό τελετουργικό, η πόρτα της Βουλής των Κοινοτήτων θα κλείσει μπροστά του και εκείνος θα τη χτυπήσει τρεις φορές πριν του επιτραπεί η είσοδος, συμβολίζοντας την ανεξαρτησία του κοινοβουλίου από τη μοναρχία.

Οι βουλευτές θα περάσουν στη συνέχεια από το Central Lobby προς τη Βουλή των Λόρδων για να παρακολουθήσουν τον Λόγο του Θρόνου, ενώ αρκετοί θα μείνουν πίσω στη Βουλή των Κοινοτήτων παρακολουθώντας την ομιλία από κινητά ή tablets.

Η πρώτη μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη μετά τις εκλογές

Μετά την ομιλία του βασιλιά θα ακολουθήσουν πολυήμερες κοινοβουλευτικές συζητήσεις για το κυβερνητικό πρόγραμμα.

Ο Στάρμερ θα βρεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος με έντονη κοινοβουλευτική πίεση μετά τις εκλογές της περασμένης εβδομάδας, σε μια στιγμή που πολλοί βουλευτές των Εργατικών αμφισβητούν ανοιχτά το μέλλον του στην ηγεσία του κόμματος και της κυβέρνησης.