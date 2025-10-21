Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 10.000 ανέργους – Οι δικαιούχοι και οι αιτήσεις

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

ΔΥΠΑ

Σύντομα αναμένεται να «τρέξει» το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την επιδοτούμενη απασχόληση 10.000 ανέργων μητέρων με παιδιά ηλικίας έως 15 ετών προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Όπως επισημαίνει η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα μιλώντας στο enikonomia.gr «το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης  για την επιδοτούμενη απασχόληση ανέργων μητέρων με παιδιά ηλικίας  έως 15 ετών αναμένεται να βγει στον αέρα πριν από την έναρξη του νέου έτους, αφού προηγουμένως εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση όπου θα περιγράφονται οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους και την επιδότηση».

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν 5.000 άνεργες μητέρες με καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε διάφορους τομείς της οικονομίας  και 5.000 θέσεις εργασίας θα είναι μερικής.

«Το πρόγραμμα δεν θα δίνει κάποια συγκεκριμένη προθεσμία στις επιχειρήσεις στο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να προσλάβουν μια από τις άνεργες μητέρες. Το ταίριασμα του υποψήφιου εργαζόμενου με την επιχείρηση που θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα γίνεται σε συνεργασία του ΕΚΠΑ με κάποιον από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ» σημειώνει μεταξύ άλλων η κ. Χορμόβα μιλώντας στο enikonomia.gr

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

Κάποια από σημαντικά στοιχεία του προγράμματος αναμένεται να είναι τα εξής:

Η επιδότηση

Η επιδότηση θα φτάνει έως το 80% του μισθού και θα διαρκεί από 12 έως 15 μήνες. Μάλιστα η επιδότηση για τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αναμένεται να φτάνει ακόμη και τα 1.004 ευρώ ενώ στις μερικής απασχόλησης υπολογίζεται πως θα αγγίζει ακόμη και τα 680 ευρώ.

Ποιους τομείς αφορά

Σύμφωνα με την κ. Χορμόβα το πρόγραμμα δεν θα αφορά όλους τομείς της οικονομίας καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από το προφίλ των επιχειρήσεων αλλά από εκείνες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αναμένεται να γίνεται σε πλατφόρμα της ΔΥΠΑ όπου θα υπάρχει και το ψηφιακό μητρώο υποψηφίων.

 

