Οι αθλητικές μεταδόσεις 21/10/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ματς Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την League Phase του UEFA Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/10/2025):

13:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός UEFA Youth League

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Καµίλο Ούγκο Καραµπέλι – Φίλιπ Μίσολιτς Βιέννη τένις

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νταβίντ Γκοφάν – Μάριν Τσίλιτς Βασιλεία τένις

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κάμερον Νόρι – Αντρέι Ρούμπλεφ Βιέννη τένις

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Λορέντζο Μουζέτι Βιέννη τένις

19:00 Novasports 5HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Χάμπουργκ Τάουερς EuroCup

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ιγκοκέα – Τριέστε FIBA Basketball Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καϊράτ Αλμάτι – Πάφος UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Άρης – Μανρέσα Eurocup

20:00 Novasports Start Ουλμ – Μπεσίκτας Eurocup

21:00 Novasports 4HD Χάποελ Ιερουσαλήμ – Σλασκ Βρότσλαβ Eurocup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Μπενφίκα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Ίντερ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Νάπολι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ζωικό βασίλειο κάνει πάρτι, τρία όμως ζωάκια έχουν άδεια ποτήρια – Μπορείτε να τα εντοπίσετε σε 15 δεύτερα;

Smoothie bowl με αμύγδαλα και μάνγκο

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 10.000 ανέργους-Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Παπαθανάσης: «Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο του Interreg 2028-2034 – Η Κομισιόν προτείνει τη διάθε...

Google Maps: Ετοιμάζει νέο μενού για την προσαρμογή του οχήματός σας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:16 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

«Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: O Γιάμαρης εισβάλλει στο σπίτι της Άντζελας απαιτώντας να μάθει τη σχέση της με τον Στράτο

Η Αλεξάνδρα στήνει τα θεμέλια του σχεδίου της εκδίκησής της για τη δολοφονία του Στράτου, στο ...
21:55 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γιατί ρε πατέρα: Νίκος και Φώντας προσπαθούν να σώσουν τη Βιβή από τα χέρια του Μιχαήλου

Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Γιατί ρε πατέρα” έρχεται απόψε στις 22:30 στ...
20:48 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Χλόη συναντά επιτέλους την κόρη της

Η στιγμή που περίμενε η Χλόη, επιτέλους φθάνει απόψε στις 21:00 στον Alpha στο νέο επεισόδιο τ...
20:16 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Ελβίρα αποκαλύπτει τον έρωτά της στον Χάρι, απόψε στις 21:00

Η Ελβίρα γράφει ερωτικό γράμμα στον Χάρι στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης