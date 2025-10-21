Καρυστιανού στο Politico: Θέλω να δω κάτι καινούργιο, όπως και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας

«Μία γιατρός, της οποίας η κόρη σκοτώθηκε σε σιδηροδρομικό δυστύχημα, έχει αναδειχθεί σε απρόσμενη ηγέτιδα ενός κύματος διαμαρτυριών κατά του πολιτικού κατεστημένου στην Ελλάδα» αναφέρει για την Μαρία Καρυστιανού το Politico.

«Πολλοί θέλουν η Μαρία Καρυστιάνου να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, πιστεύοντας ότι ένας άνθρωπος εκτός του πολιτικού συστήματος θα ήταν ο καταλληλότερος για να ταράξει τα νερά σε μια χώρα που έχει συγκλονιστεί από σειρά σκανδάλων και όπου η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς έχει καταρρεύσει. Η Μαρία Καρυστιάνου, 52 ετών, παιδίατρος, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ο οποίος επιδιώκει δικαιοσύνη για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, κυρίως φοιτητές. Η 19χρονη κόρη της, Μάρθη, ήταν ανάμεσα στα θύματα του πιο θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην ιστορία της Ελλάδας — μιας τραγωδίας που προκάλεσε βαθιές ανησυχίες για τη λειτουργία του κράτους και οδήγησε σε μαζικές διαδηλώσεις» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

«Η Ελλάδα έχει εκτροχιαστεί και παραμένει εκεί» δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο περιοδικό αντιπαραβάλλοντας το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με την ελληνική πολιτική. «Δεν αντέχω να ζω σε μια τέτοια κοινωνία και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα συνεχίσουμε να ζούμε με ένα τόσο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι μια επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας που δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον πολιτικό σύστημα» πρόσθεσε η κ. Καρυστιανού. Η ίδια ωστόσο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες για εμπλοκή της με την πολιτική.

«Θέλω να δω κάτι καινούργιο, όπως και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ανήκω κι εγώ σε αυτό το 25%», είπε.

Το Politico υπενθυμίζει ότι τον Μάρτιο του 2024, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέζησε από μια ψήφο δυσπιστίας, αλλά ο χειρισμός των επιπτώσεων έχει μόνο εντείνει τον έλεγχο, με την Αθήνα να απορρίπτει την έκκληση του Ευρωπαίου εισαγγελέα να αναλάβει δράση σχετικά με την πιθανή ποινική ευθύνη δύο πρώην υπουργών Μεταφορών αφού η κυβέρνηση χρησιμοποίησε μια διάταξη του ελληνικού Συντάγματος που παρέχει ασυλία στους υπουργούς.

«Ντρέπομαι που μία Ευρωπαία εισαγγελέας θα ερχόταν και θα έλεγε ότι το Σύνταγμά μας προστατεύει τους υπουργούς από τη λογοδοσία. Αυτή η συνταγματική διάταξη καταχράται από τους πολιτικούς ακόμη και σε περιπτώσεις κακουργημάτων, όπως τα Τέμπη», σχολίασε η κυρία Καρυστιάνου.