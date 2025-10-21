Τηλεθέαση (20/10): Ποιο πρόγραμμα ήταν πρώτο στην prime time;

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, η μάχη της τηλεθέασης για την πρωτιά στην prime time ήταν σκληρή, ωστόσο ένας νικητής ξεχώρισε για το δυναμικό κοινό, και διαφορετικός για το γενικό σύνολο.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες πρωινές μετρήσεις, στο δυναμικό κοινό ήταν πρώτη η σειρά Πόρτο Λεόνε με μέσο όρο 16,1%. Στο γενικό σύνολο ο Άγιος Έρωτας κυριάρχησε με 19,3%, ενώ η Γη της Ελιάς κατέγραψε 18,9%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρόγραμμα Μέσος Όρος
Άγιος Έρωτας 19,3%
Γη της Ελιάς 18,9%
Πόρτο Λεόνε 17,8%
Grand Hotel 15,8%
Hotel Elvira 11%
Φάρμα 10,1%
The Wall 8%
Γιατί ρε πατέρα 7,4%
Ηλέκτρα 5,6%
Το Παιδί 2,8%
Καλά θα πάει κι αυτό 1,9%

 

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρόγραμμα Μέσος Όρος
Πόρτο Λεόνε 16,1%
Hotel Elvira 14%
Άγιος Έρωτας 13,4%
Γη της Ελιάς 12,6%
Φάρμα 11,6%
Grand Hotel 10,4%
The Wall 9,2%
Γιατί ρε πατέρα 7,4%
Ηλέκτρα 3,6%
Το Παιδί 2,5%
Καλά θα πάει κι αυτό 2,1%

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κολπική ξηρότητα στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών

Σύντομα η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Κοινωφελή ιδρύματα: Έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο με κίνητρα για την ενεργοποίηση τους – Όλα όσα είπε ο Χατζηδάκης

Δημόσιο: Έρχεται νέο μηνιαίο επίδομα για τους εργαζόμενους-Οι δικαιούχοι και το ποσό

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS – Διαγράψτε αμέσως όλα τα μηνύματα από το κινητό σας αν δείτε αυτήν την προειδοποίηση της Googl...

Άνδρας ανακάλυψε την ταυτότητα του αγοριού που είχε ως τατουάζ η μητέρα του έπειτα από χρόνια μυστικότητας
περισσότερα
10:47 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 21/10/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 21 Οκ...
09:43 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Παιχνίδια Εκδίκησης: Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;- Πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και γρ...
09:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
08:14 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αντώνης Καρυστινός: Όσα αποκάλυψε για τον Ντίνο Βούλγαρη που υποδύεται στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» 

Ο Αντώνης Καρυστινός, ο Ντίνος Βούλγαρης στην δημοφιλή σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη γειτο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς