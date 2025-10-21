Τηλεθέαση (20/10): Ποιο πρόγραμμα ήταν πρώτο στην prime time;

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, η μάχη της τηλεθέασης για την πρωτιά στην prime time ήταν σκληρή, ωστόσο ένας νικητής ξεχώρισε για το δυναμικό κοινό, και διαφορετικός για το γενικό σύνολο.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες πρωινές μετρήσεις, στο δυναμικό κοινό ήταν πρώτη η σειρά Πόρτο Λεόνε με μέσο όρο 16,1%. Στο γενικό σύνολο ο Άγιος Έρωτας κυριάρχησε με 19,3%, ενώ η Γη της Ελιάς κατέγραψε 18,9%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρόγραμμα Μέσος Όρος Άγιος Έρωτας 19,3% Γη της Ελιάς 18,9% Πόρτο Λεόνε 17,8% Grand Hotel 15,8% Hotel Elvira 11% Φάρμα 10,1% The Wall 8% Γιατί ρε πατέρα 7,4% Ηλέκτρα 5,6% Το Παιδί 2,8% Καλά θα πάει κι αυτό 1,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό