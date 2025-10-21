Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εκβιασμό

Για την τροπολογία που αφορά την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και τις πρόσφατες αντιδράσεις γύρω από τη Δικαιοσύνη τοποθετήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

Ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε την κυβερνητική πρωτοβουλία «πρωτίστως ενωτική», σημειώνοντας ότι στόχος της είναι «να προστατευθεί το υπέρτατο μνημείο του έθνους μας, όπου τιμάται η εθνική μνήμη και οι αγώνες του ελληνικού λαού». Όπως είπε, «εκεί αποδίδουμε τιμές στους νεκρούς μας και δεν μπορεί να υπάρξει διχασμός γύρω από ένα τέτοιο σημείο».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης εξέφρασε έκπληξη για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν προτίθενται να υπερψηφίσουν την τροπολογία. «Δεν μπορεί να διχάζει το εθνικό μνημείο. Είναι χώρος ιερός και δεν προσφέρεται για πολιτικοκοινωνικές διαμαρτυρίες. Υπάρχουν άλλοι χώροι, λίγα μέτρα πιο πέρα, όπως η πλατεία Συντάγματος», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι η ρύθμιση περιορίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, υπογράμμισε πως «ουδείς απαγορεύει τις συναθροίσεις. Απλώς το έθνος έχει υποχρέωση να προστατεύει τη μνήμη των αγώνων του».

Σε ερώτηση γιατί η κυβέρνηση προχωρά τώρα στην ψήφιση του μέτρου, ο κ. Φλωρίδης απάντησε ότι «κάποια πράγματα ωριμάζουν στον χρόνο», προσθέτοντας ότι η απόφαση δεν συνδέεται με την πρόσφατη απεργία πείνας του πατέρα του θύματος των Τεμπών, Πάνου Ρούτσι.

Για τη Δικαιοσύνη και την υπόθεση Ρούτσι

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε εκτενώς και στη στάση της Δικαιοσύνης στην υπόθεση Ρούτσι, υποστηρίζοντας ότι «η Δικαιοσύνη βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εκβιασμό, καθώς ξεκίνησε μια ακραία διαμαρτυρία χωρίς να έχει προηγηθεί αίτημα». Σύμφωνα με τον ίδιο, «όσοι υποκίνησαν την απεργία πείνας επιχείρησαν να εκβιάσουν τη Δικαιοσύνη ώστε να ξανανοίξει η ανάκριση», κατονομάζοντας την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως εξήγησε, «η Δικαιοσύνη προσπάθησε να βρει λύση χωρίς να παραβιάσει τη διαδικασία. Ικανοποίησε το αίτημα του ανθρώπου και οδήγησε την υπόθεση στη δίκη της 23ης Μαρτίου».

Ερωτηθείς για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης απέδωσε την εικόνα αυτή σε «συστηματική υπονόμευση που οργανώθηκε τα τελευταία δυόμιση χρόνια γύρω από την τραγωδία των Τεμπών».

Όπως ανέφερε, «ο κόσμος οδηγήθηκε να πιστέψει ένα τεράστιο ψέμα, ότι υπήρχε παράνομο φορτίο που εξερράγη και προκάλεσε τον θάνατο επιβατών. Αυτή η συνωμοσία, που αποδείχτηκε ψευδής, χτύπησε τη Δικαιοσύνη».

Κατά τον υπουργό, «η ανάκριση ήταν υποδειγματική και η υπόθεση οδηγείται σε δίκη σε χρόνο πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα».

 

08:59 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

