Δεν θέλει να δουλεύει ο σύντροφός της – «Χαίρομαι που του εξασφαλίζω τα πάντα, αξίζει κάθε ευρώ»

Ενώ πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο άνδρας είναι εκείνος που πρέπει να προσφέρει στη σχέση, η γυναίκα εξηγεί πως, το γεγονός ότι φέρνει εκείνη τα χρήματα την κάνει χαρούμενη και επιμένει να στηρίζει οικονομικά τον σύντροφό της – λέγοντας αυτό κάνει τη σχέση τους πιο δυνατή.

Η γυναίκα λατρεύει τον σύντροφό της και θα έκανε τα πάντα για χάρη του. Είναι ο μόνος άνθρωπος που την έχει εντυπωσιάζει και σ’ αυτόν θεωρεί πως έχει βρει την αδελφή – ψυχή του. Ακόμη, είναι ένας εξαιρετικά ευγενικός και έξυπνος άνθρωπος.

Γενικά είναι μια κοπέλα με αντισυμβατικές απόψεις για τις δυναμικές των σχέσεων. Βγάζει πολλά χρήματα, δουλεύοντας εξ αποστάσεως ως ασφαλίστρια. Της αρέσει που φέρνει τα χρήματα στο σπίτι.

Έχει ηγετικές ικανότητες και της αρέσει να έχει τον έλεγχο. Γι’ αυτό και εκείνη είναι ο “άνδρας” στη σχέση της.

“Αξίζει κάθε ευρώ”

“Πληρώνω ενοίκιο, λογαριασμούς, ασφάλειες, σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Δίνω χρήματα και στον σύντροφό μου, για να τα διαθέσει όπως θέλει”, εξηγεί.

“Αξίζει και το τελευταίο ευρώ. Δεν θέλω να πληρώνει τίποτα απολύτως. Αρκεί μόνο να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να είναι όμορφος και να διακοσμεί το σπίτι. Καλλιεργεί και τον κήπο. Όσο δουλεύω, εκείνος αφιερώνεται στις ασχολίες του. Αν θέλει ταξίδια, πηγαίνουμε. Μαγειρεύει υπέροχα και από τότε που τον γνώρισα, τρώω καλύτερα”.

Ο φίλος της μεγάλωσε με παραμέληση και φτώχεια. Γι’ αυτό θέλει ο σύντροφός της να ζήσει μια άνετη και όμορφη ζωή, χωρίς καμία ανησυχία. Το γεγονός ότι του δίνει τη δυνατότητα να μην δουλεύει, έχει βοηθήσει πολύ την ψυχική του υγεία.

Είναι μια συμφωνία που της αρέσει πολύ – όσο και αν είναι ασυνήθιστη.

Δεν έχει νιώσει ποτέ ότι ο σύντροφός της την εκμεταλλεύεται. Αντίθετα, νιώθει πόσο πολύ την αγαπάει και την υποστηρίζει. Εκείνη είναι περήφανη που του προσφέρει και είναι ευγνώμων που έχει τη δουλειά αυτή που της εξασφαλίζει ποιότητα ζωής.

“Του αρέσει πολύ να με φροντίζει. Είναι τέλειος. Μακάρι κάθε γυναίκα να βρει έναν άνδρα σαν τον δικό μου. Αυτός είναι ο ιδανικός άνδρας. Γι’ αυτό και αξίζει όλα μου τα χρήματα”, καταλήγει.

Μπορεί η σχέση τους να μοιάζει περίεργη, όμως για το ζευγάρι, είναι ιδανική. Άλλωστε, αν και οι δυο είναι ευχαριστημένοι, τι σημασία έχει ποιος πληρώνει τους λογαριασμούς;