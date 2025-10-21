Δεν θέλει να δουλεύει ο σύντροφός της – «Χαίρομαι που του εξασφαλίζω τα πάντα, αξίζει κάθε ευρώ»

marinasiskos

timeout

Δεν θέλει να δουλεύει ο σύντροφός της – “χαίρομαι που του εξασφαλίζω τα πάντα, αξίζει κάθε ευρώ”. Φωτογραφία: Pexels
Δεν θέλει να δουλεύει ο σύντροφός της – “χαίρομαι που του εξασφαλίζω τα πάντα, αξίζει κάθε ευρώ”. Φωτογραφία: Pexels

Ενώ πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο άνδρας είναι εκείνος που πρέπει να προσφέρει στη σχέση, η γυναίκα εξηγεί πως, το γεγονός ότι φέρνει εκείνη τα χρήματα την κάνει χαρούμενη και επιμένει να στηρίζει οικονομικά τον σύντροφό της – λέγοντας αυτό κάνει τη σχέση τους πιο δυνατή.

Σκέφτεται να χωρίσει επειδή η αρραβωνιαστικιά του στέλνει χρήματα στους γονείς της – «Δεν θέλω να κάνω παιδιά μαζί της αν συνεχίσει»

Η γυναίκα λατρεύει τον σύντροφό της και θα έκανε τα πάντα για χάρη του. Είναι ο μόνος άνθρωπος που την έχει εντυπωσιάζει και σ’ αυτόν θεωρεί πως έχει βρει την αδελφή – ψυχή του. Ακόμη, είναι ένας εξαιρετικά ευγενικός και έξυπνος άνθρωπος.

Γενικά είναι μια κοπέλα με αντισυμβατικές απόψεις για τις δυναμικές των σχέσεων. Βγάζει πολλά χρήματα, δουλεύοντας εξ αποστάσεως ως ασφαλίστρια. Της αρέσει που φέρνει τα χρήματα στο σπίτι.

Φοβάται να ζητήσει από τον αρραβωνιαστικό της να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο – «Δεν θέλω να με περάσει για προικοθήρα»

Έχει ηγετικές ικανότητες και της αρέσει να έχει τον έλεγχο. Γι’ αυτό και εκείνη είναι ο “άνδρας” στη σχέση της.

“Αξίζει κάθε ευρώ”

“Πληρώνω ενοίκιο, λογαριασμούς, ασφάλειες, σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Δίνω χρήματα και στον σύντροφό μου, για να τα διαθέσει όπως θέλει”, εξηγεί.

O αρραβωνιαστικός της έχει καταθέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ, αλλά την αφήνει να πληρώνει όταν βγαίνουν – «Δεν ξέρω αν πρέπει να χωρίσω»

“Αξίζει και το τελευταίο ευρώ. Δεν θέλω να πληρώνει τίποτα απολύτως. Αρκεί μόνο να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να είναι όμορφος και να διακοσμεί το σπίτι. Καλλιεργεί και τον κήπο. Όσο δουλεύω, εκείνος αφιερώνεται στις ασχολίες του. Αν θέλει ταξίδια, πηγαίνουμε. Μαγειρεύει υπέροχα και από τότε που τον γνώρισα, τρώω καλύτερα”.

Ο φίλος της μεγάλωσε με παραμέληση και φτώχεια. Γι’ αυτό θέλει ο σύντροφός της να ζήσει μια άνετη και όμορφη ζωή, χωρίς καμία ανησυχία. Το γεγονός ότι του δίνει τη δυνατότητα να μην δουλεύει, έχει βοηθήσει πολύ την ψυχική του υγεία.

Είναι μια συμφωνία που της αρέσει πολύ – όσο και αν είναι ασυνήθιστη.

Δεν έχει νιώσει ποτέ ότι ο σύντροφός της την εκμεταλλεύεται. Αντίθετα, νιώθει πόσο πολύ την αγαπάει και την υποστηρίζει. Εκείνη είναι περήφανη που του προσφέρει και είναι ευγνώμων που έχει τη δουλειά αυτή που της εξασφαλίζει ποιότητα ζωής.

“Του αρέσει πολύ να με φροντίζει. Είναι τέλειος. Μακάρι κάθε γυναίκα να βρει έναν άνδρα σαν τον δικό μου. Αυτός είναι ο ιδανικός άνδρας. Γι’ αυτό και αξίζει όλα μου τα χρήματα”, καταλήγει.

Μπορεί η σχέση τους να μοιάζει περίεργη, όμως για το ζευγάρι, είναι ιδανική. Άλλωστε, αν και οι δυο είναι ευχαριστημένοι, τι σημασία έχει ποιος πληρώνει τους λογαριασμούς;

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το νόστιμο πρωτεϊνούχο ρόφημα που μας αδυνατίζει, σύμφωνα με τους ειδικούς

100χρονη προγιαγιά αποκαλύπτει το μυστικό της για τη μακροζωία – Ποια άσκηση τη βοηθάει

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι – Αναλυτικός οδηγός

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 10.000 ανέργους-Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Άνδρας ανακάλυψε την ταυτότητα του αγοριού που είχε ως τατουάζ η μητέρα του έπειτα από χρόνια μυστικότητας

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία γυναίκα σε 13 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Η κορυφαία συνταγή για λάχανο από σεφ βραβευμένο με Michelin – Ιδανική για να συνοδεύσει ψητό κρέας στον φούρνο

Ο σεφ με αστέρι Michelin, Mark Poynton, μοιράστηκε τη συνταγή του για το λάχανο που θα ταιριάξ...
05:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025: Τοξότες, ψάξτε να βρείτε την εξέλιξη στα απλά πράγματα

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα ...
21:00 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες, προστατεύονται από το σύμπαν

Είναι παρηγορητικό να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν πνευματικοί και αόρατοι προστάτες που μας υποστ...
20:00 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ντουλάπια κουζίνας: Η απλή μέθοδος για να καθαρίσετε τα λίπη και τη βρωμιά χωρίς να προκληθούν φθορές

Τα ντουλάπια κουζίνας υφίστανται μεγάλη καταπόνηση. Η συχνή χρήση, ο ατμός και κυρίως το λίπος...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης