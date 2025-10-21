Θλίψη στον κόσμο του σκακιού: Πέθανε ο Αμερικανός γκραντμάστερ Ντάνιελ Ναροντίτσκι – Ήταν 29 ετών

Θλίψη έχει σκορπίσει στον κόσμο του σκακιού η ξαφνική απώλεια του Ντάνιελ Ναροντίτσκι, του Αμερικανού γκραντμάστερ που πέθανε απροσδόκητα σε ηλικία μόλις 29 ετών.

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του αμερικανικού σκακιού και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής νέων. Σε ηλικία μόλις 14 ετών είχε γράψει και εκδώσει βιβλίο για το άθλημα, ενώ τα επόμενα χρόνια αφιερώθηκε στη διδασκαλία και στη διάδοση του σκακιού μέσα από livestreams στο Twitch και το YouTube.

Διατέλεσε επικεφαλής προπονητής στο Charlotte Chess Centre στη Βόρεια Καρολίνα, το οποίο ανακοίνωσε πρώτο τον θάνατό του. Η αιτία θανάτου του Ναροντίτσκι δεν έχει γίνει δημοσίως γνωστή.

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel's unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves.
— Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025



Ο ίδιος βρισκόταν σταθερά ανάμεσα στους 200 κορυφαίους παίκτες του κόσμου στο κλασικό σκάκι, ενώ διακρινόταν και στο blitz chess.

GM Daniel Naroditsky passed away. He was a talented chess player, commentator, and educator. FIDE extends its deepest condolences to Daniel's family and loved ones.
— International Chess Federation (@FIDE_chess) October 20, 2025



Η σκακιστική κοινότητα, και ιδιαίτερα οι streamers, απέτισαν φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που είχε αφιερωθεί στο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Ο επίσης γκραντμάστερ Χικάρου Νακαμούρα δήλωσε ότι είναι «συντετριμμένος» από την είδηση, χαρακτηρίζοντας τον θάνατο του Ναροντίτσκι «μια τεράστια απώλεια για τον κόσμο του σκακιού».

Ο Ουκρανός γκραντμάστερ Όλεξαντρ Μπόρτνικ πρόσθεσε: «Ήταν ένας πολύ ταλαντούχος σκακιστής. Αλλά, περισσότερο από αυτό, ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ ευγενικός. Ήταν ένας καλός φίλος».