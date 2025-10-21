Δούρειος Ίππος: Ο ηλεκτρονικός πόλεμος στο επίκεντρο των «Σκιών του Αιγαίου» – Δείτε φωτογραφίες

Στο σύγχρονο πεδίο οι απειλές που αναδύονται είναι πολλαπλές, πρωτόγνωρες και σε αρκετές περιπτώσεις δύσκολα αντιμετωπίσιμες. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν το πλεονέκτημα σε όσους τις κατέχουν και μπορεί να προσδώσει ψυχολογικό προβάδισμα επί του πεδίου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου αποτελούν ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση στο σύγχρονο πεδίο μάχης και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν άσκηση μεσαίας κλίμακας για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού σεναρίου.

Η «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) μεσαίας κλίμακας, που αφορά στην εκτέλεση επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), η οποία σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και διεξήχθη υπό τον έλεγχο της νεοϊδρυθείσας Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ).

Στην άσκηση συμμετείχαν οι Κλάδοι και των τριών Επιτελείων, με την τις «Σκιές του Αιγαίου», την Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Η άσκηση είχε σκοπό την κατάρτιση του προσωπικού στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Πολέμου, τη δοκιμή του Διακλαδικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου Ηλεκτρονικού Πολέμου των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των ασκούμενων.

Στην άσκηση δοκιμάστηκε – μεταξύ άλλων – και το ελληνικής κατασκευής φορητό anti-drone σύστημα του μαχητή.

