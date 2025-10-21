Δούρειος Ίππος: Ο ηλεκτρονικός πόλεμος στο επίκεντρο των «Σκιών του Αιγαίου» – Δείτε φωτογραφίες

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Δούρειος Ίππος: Ο ηλεκτρονικός πόλεμος στο επίκεντρο των «Σκιών του Αιγαίου» – Δείτε φωτογραφίες

Στο σύγχρονο πεδίο οι απειλές που αναδύονται είναι πολλαπλές, πρωτόγνωρες και σε αρκετές περιπτώσεις δύσκολα αντιμετωπίσιμες. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν το πλεονέκτημα σε όσους τις κατέχουν και μπορεί να προσδώσει ψυχολογικό προβάδισμα επί του πεδίου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου αποτελούν ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση στο σύγχρονο πεδίο μάχης και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν άσκηση μεσαίας κλίμακας για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού σεναρίου.

Η «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) μεσαίας κλίμακας, που αφορά στην εκτέλεση επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), η οποία σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και διεξήχθη υπό τον έλεγχο της νεοϊδρυθείσας Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ).

Στην άσκηση συμμετείχαν οι Κλάδοι και των τριών Επιτελείων, με την τις «Σκιές του Αιγαίου», την Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Η άσκηση είχε σκοπό την κατάρτιση του προσωπικού στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Πολέμου, τη δοκιμή του Διακλαδικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου Ηλεκτρονικού Πολέμου των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των ασκούμενων.

Στην άσκηση δοκιμάστηκε – μεταξύ άλλων – και το ελληνικής κατασκευής φορητό anti-drone σύστημα του μαχητή.

Δείτε φωτογραφίες

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ζωικό βασίλειο κάνει πάρτι, τρία όμως ζωάκια έχουν άδεια ποτήρια – Μπορείτε να τα εντοπίσετε σε 15 δεύτερα;

Smoothie bowl με αμύγδαλα και μάνγκο

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 10.000 ανέργους-Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Παπαθανάσης: «Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο του Interreg 2028-2034 – Η Κομισιόν προτείνει τη διάθε...

Google Maps: Ετοιμάζει νέο μενού για την προσαρμογή του οχήματός σας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
07:24 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Σήμερα η συζήτηση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Παρέμβαση Μητσοτάκη

Στην Ολομέλεια της Βουλής θα συζητηθεί σήμερα η τροπολογία για την προστασία της ακεραιότητας ...
23:18 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στους Financial Times: Πέντε «χρυσοί» κανόνες για την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης

Την δική του πρόταση μέσω πέντε «χρυσών» κανόνων για να επιτευχθεί ευκολότερα η «πράσινη» μετά...
21:29 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Χρυσοχοΐδης σε Κωνσταντοπούλου: «Δεν υπάρχουν γνωστοί-άγνωστοι – Είναι πολύ γνωστοί και θα τους δείξουμε έναν, έναν»

Στα πράγματα που είναι και ιερά και κοινά, οφείλουμε το μέγιστο σεβασμό, τόνισε από το βήμα τη...
20:05 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Βουλή την Τρίτη ο Πρωθυπουργός – Θα μιλήσει στη συζήτηση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 13:00 θα παραστεί και θα μιλή...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης