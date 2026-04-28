Σοκ στο Βέλγιο: Ζευγάρι κακοποιούσε σεξουαλικά νήπια από 18 έως 36 μηνών σε παιδικό σταθμό

Σοκ προκαλεί στο Βέλγιο η υπόθεση κακοποίησης νηπίων σε παιδικό σταθμό των Βρυξελλών, με κατηγορούμενους μία πρώην παιδοκόμο 25 ετών και τον 41χρονο πρώην σύντροφό της. Οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης την Τρίτη (28.04.2026), καθώς κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών την περίοδο 2020-2022.

Δικαστήριο στο Βέλγιο καταδίκασε τη γυναίκα σε κάθειρξη 10 ετών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις, τις οποίες διέπραξε μαζί με τον τότε σύντροφό της σε βάρος νηπίων του παιδικού σταθμού όπου εργαζόταν. Το πλημμελειοδικείο των Βρυξελλών καταδίκασε τον 41χρονο άνδρα σε ποινή κάθειρξης 12 ετών.

Οι ποινές και οι κατηγορίες

Οι δικαστές έκριναν και τους δύο ενόχους για βιασμό, προσβολή της σεξουαλικής ακεραιότητας παιδιών, καθώς και για κατοχή και διάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε διάστημα δύο ετών, σε παιδικό σταθμό που λειτουργούσε σε μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις των Βρυξελλών.

Η εργαζόμενη επέτρεπε στον σύντροφό της να εισέρχεται στον χώρο του παιδικού σταθμού. Εκεί πραγματοποιούνταν οι επιθέσεις, χωρίς την παρουσία άλλου ενήλικα. Στη συνέχεια, το ζευγάρι δημοσίευε φωτογραφίες και βίντεο των θυμάτων μέσω των κινητών τηλεφώνων του.

Τι έδειξε η έρευνα για τα θύματα

Σύμφωνα με την εισαγγελία των Βρυξελλών, η οποία ανακοίνωσε τη διπλή σύλληψη στις αρχές του 2025, τα θύματα ήταν πέντε παιδιά, «ηλικίας περίπου από 18 έως 36 μηνών». Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι τρία νήπια είχαν πράγματι πέσει θύματα του ζευγαριού, ενώ για τα άλλα δύο δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής, Ζιλιέν Σαρλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα τρία παιδιά υπήρξε θύμα βιασμού. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Οι δικαστές διαπίστωσαν ότι ο άνδρας παρουσίαζε «τάση χειραγώγησης», ενώ η γυναίκα υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό την επιρροή του συντρόφου της. Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της.

Η δήλωση του δικηγόρου μετά την ετυμηγορία

«Ήταν αναμφίβολα ο υποκινητής, αλλά αυτή ήταν που εργαζόταν στον παιδικό σταθμό… χωρίς αυτόν, ίσως να μην υπήρχε ιδέα, αλλά χωρίς αυτήν, δεν θα είχε γίνει η εκτέλεση», δήλωσε ο δικηγόρος στο RTBF μετά την ετυμηγορία.

Οι δύο καταδικασθέντες έχουν προθεσμία ενός μήνα για να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.