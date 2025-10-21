Λευκός Οίκος: Σάλος με τη χυδαία απάντηση της εκπροσώπου Τύπου σε ερώτηση δημοσιογράφου – «Ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη;» – «Η μαμά σου»

Σάλο έχει προκαλέσει η χυδαία απάντηση -«η μαμά σου»- της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σε ερώτηση δημοσιογράφου της HuffPost. Η ίδια, προσπάθησε αργότερα να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της, δημοσιεύοντας στιγμιότυπο της συνομιλίας τους και χαρακτηρίζοντας τον δημοσιογράφο «αριστερό χαφιέ».

Το στιγμιότυπο, που κοινοποιήθηκε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα X, δείχνει τον ανταποκριτή της HuffPost στον Λευκό Οίκο, S.V. Dáte, να ρωτά σε ομαδική συνομιλία τη Λέβιτ και τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία).

Ο Dáte έγραψε στις 16 Οκτωβρίου: «Είναι ενήμερος ο Πρόεδρος για τη σημασία της Βουδαπέστης; Το 1994, η Ρωσία υποσχέθηκε, στη Βουδαπέστη, να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν εκείνη παρέδιδε τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν καταλαβαίνει γιατί η Ουκρανία μπορεί να έχει αντίρρηση για αυτή την τοποθεσία; Ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη; Ευχαριστώ».

Η Λέβιτ απάντησε με τη φράση: «Η μαμά σου το έκανε».

Ο Τσέουνγκ, από την πλευρά του, απάντησε ένα λεπτό αργότερα γράφοντας κι αυτός: «Η μαμά σου».

Όταν ο Dáte της έστειλε ξανά μήνυμα ρωτώντας αν θεωρεί την απάντησή της αστεία, η Λέβιτ έδωσε μια μακροσκελή και προσβλητική απάντηση.

«Μου φαίνεται αστείο το γεγονός ότι πιστεύεις πως είσαι δημοσιογράφος. Είσαι ένας ακροαριστερός χαφιές που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά, ούτε καν οι συνάδελφοί σου στα ΜΜΕ — απλώς δεν σου το λένε κατά πρόσωπο. Σταμάτα να μου στέλνεις τις ανέντιμες, προκατειλημμένες και γεμάτες ανοησίες ερωτήσεις σου», έγραψε η Λέβιτ στον Dáte.

Ο Dáte τελικά δημοσίευσε άρθρο σχετικά με την απάντηση της Λέβιτ, το οποίο απέσπασε εθνική προσοχή.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε τη Δευτέρα ότι δημοσίευσε το στιγμιότυπο για να δείξει την «πλήρη απάντησή» της στην ερώτηση του Dáte και να προσφέρει «πλαίσιο» σχετικά με εκείνον. Υποστήριξε ότι ο Dáte «δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα» και ότι «βομβαρδίζει συνεχώς» το τηλέφωνό της.

Απαντώντας στη Λέβιτ τη Δευτέρα, ο Dáte έγραψε: «Νιώθεις καλύτερα τώρα; Μπορείς τώρα να απαντήσεις στην ερώτηση; Παρακαλώ και ευχαριστώ».

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Dáte εργάζεται ως δημοσιογράφος εδώ και τρεις δεκαετίες, έχοντας περάσει από το Associated Press, το NPR και την εφημερίδα Palm Beach Post.