Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός του ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς – Ήταν λοχίας και πατέρας 4 παιδιών

Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τo βράδυ της Δευτέρας (20/10) τη σορό του ομήρου Ταλ Χάιμι. Ο Χάιμι, 41 ετών, σκοτώθηκε ενώ υπερασπιζόταν το κιμπούτς Νιρ Γιτζάκ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Ο ίδιος, έχοντας τον βαθμό του λοχία, και άλλα μέλη της ομάδας ταχείας αντίδρασης πολέμησαν τους εισβολείς τρομοκράτες στην είσοδο του κιμπούτς μέχρι που πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν. Αρχικά θεωρήθηκε αγνοούμενος πριν οι αρχές δηλώσουν ότι πιθανότατα είχε απαχθεί. Τον Δεκέμβριο του 2023, η οικογένεια του Ταλ ενημερώθηκε βάσει πληροφοριών ότι είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου και η σορός του είχε μεταφερθεί στη Γάζα. Η οικογένειά του τέλεσε κηδεία, αλλά περίμενε τη σορό του.

Το γραφείο του πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι ο Χάιμι παραδόθηκε, λίγο μετά την άφιξη του φέρετρου στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ συμμερίζεται τη βαθιά θλίψη της οικογένειας Χάιμι και όλων των οικογενειών των πεσόντων ομήρων», δήλωσε το PMO.

Ο Ταλ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Έλα, και τα τέσσερα παιδιά τους, Νιρ, Εϊνάβ, Ούντι και Λοτάν. Ο Λοτάν γεννήθηκε τον Μάιο του 2024, επτά μήνες μετά τον θάνατο του Ταλ.

Πηγή: Times of Israel

