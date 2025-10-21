Ανδρουλάκης: Ετοιμάζεται να ανεβάσει τους τόνους στη Βουλή – Τι αναμένεται να πει στον Πρωθυπουργό

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

Κατά γράμμα εφαρμόζει την στρατηγική του το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει επιλέξει να λειτουργήσει σε δύο μέτωπα: να προάγει το πρόγραμμα για την διακυβέρνηση της χώρας και με σκληρή ρητορική έναντι του Πρωθυπουργού να αναδειχθεί ως η μοναδική εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Έτσι σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να αξιοποιήσει τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη προκειμένου να επιτεθεί στην κυβέρνηση.

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η τροπολογία είναι ένας τρόπος για τον Πρωθυπουργός να λύσει εσωκομματικά θέματα της ΝΔ. Αυτό άλλωστε υποστήριξε και χθες σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Με μοναδικό στόχο να διευθετήσει η κυβέρνηση τις εσωτερικές υπουργικές κόντρες, επέλεξε πάλι να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θέτοντας ψευτοδιλήμματα και να επιτεθεί στους γονείς των Τεμπών», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ταυτόχρονα ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να αδράξει την ευκαιρία προκειμένου να θέσει εκ νέου και άλλα θέματα που είναι πρώτα στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, όπως τα εθνικά θέματα και κυρίως τα ελληνοτουρκικά και η πολιτική της ΝΔ στα εργασιακά.

