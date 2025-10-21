Ολόκληρη η συνέντευξη του Andrew Poppas: Έχουμε κοινά οράματα με την Ελλάδα

Με τη φράση «έχουμε κοινά οράματα με την Ελλάδα», ο Διοικητής Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Στρατηγός Andrew Poppas, μιλά αποκλειστικά στην κάμερα του enikos.gr για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αλλά και την ελληνική του καταγωγή, ενώ δεν παραλείπει να μας αποκαλύψει το αγαπημένο του νησί.

Συνέντευξη στον Χρήστο Μαζανίτη

Ο ελληνικής καταγωγής Διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Στρατηγός Andrew Poppas (Άντριου Πόππας) έχει υπό τις διαταγές του 800.000 γυναίκες και άνδρες. Είναι τρίτος στην ιεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ κι είναι υπεύθυνος για τις αποστολές εκτός αμερικανικού εδάφους.

Τον συναντήσαμε στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης έκθεσης αμυντικού υλικού των ΗΠΑ AUSA, έχοντας επισκεφθεί το ελληνικό περίπτερο με τις 13 εταιρείες άμυνας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AMCHAM-GR).

Ευδιάθετος, επισκέφθηκε όλες τις ελληνικές εταιρείες, συνομίλησε με τους υπεύθυνους κι έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις καινοτόμες τεχνολογίες που παρουσίαζαν, ζητώντας να του δώσουν κάρτες με τηλέφωνα και σημειώσεις ώστε να τους καλέσει για ακρόαση στο Πεντάγωνο.

Δεν συμπαθεί τα φώτα της δημοσιότητας κι αυτή είναι μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις που έχει δώσει.

Χρ. Μαζανίτης: Στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά γι’ αυτή την αποκλειστική συνέντευξη. Καταρχάς θα ήθελα να μας πείτε για τις Στρατηγικές Σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Andrew Poppas: Βλέποντας κάποιος όσα συμβαίνουν εδώ σήμερα αντιλαμβάνεται το πόσο βαθιές είναι οι σχέσεις κι έχουν οικοδομηθεί διαχρονικά. H Ελλάδα βρίσκεται σε ένα στρατηγικό γεωγραφικά σημείο. Στο σταυροδρόμι της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Έχοντας έναν σύμμαχο με τη δύναμη και την αποφασιστικότητα της Ελλάδας, με τον οποίο πορευόμαστε και μαχόμαστε από κοινού, έχουμε κοινά οράματα. Και το κυριότερο, η κουλτούρα μας βασίζεται στον πολιτισμό της Ελλάδας. Οπότε κοιτάζοντας κάποιος πίσω, στη στρατηγική σχέση που έχουμε, διακρίνει τα ισχυρά θεμέλια. Και αυτό συνεχίζει να μεγαλώνει σήμερα. Ο Στρατός σας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ακόμη και όταν χρειάζεται να μετακινηθούν δυνάμεις μας προς τα βόρεια της Ευρώπης, αυτό γίνεται μέσω της Ελλάδας. Τα σχέδιά μας περνούν από την Ελλάδα. Τα λιμάνια, οι εγκαταστάσεις και η υποστήριξη που παρέχετε αλλά και η ασφάλεια στα νότια σύνορα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της σχέσης που έχουμε».

Χρ. Μαζανίτης: Είμαστε εδώ, στον ελληνικό τομέα της AUSA…

Andrew Poppas: Βεβαίως, κι οι σημαίες βρίσκονται ακριβώς πίσω μας.

Χρ. Μαζανίτης: Πώς βλέπετε την ελληνική παρουσίαση, εδώ στις ΗΠΑ;

Andrew Poppas: «Το γοητευτικό είναι ότι καμία εταιρεία και καμία χώρα δεν έχουν το μονοπώλιο στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στην ικανότητα και στη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων. Χρειάζεται να περπατήσεις απλά σε αυτό το σημείο που είμαστε, για να δεις την THEON και τους σένσορες που έχουν αναπτυχθεί από τις εταιρείες (του ελληνικού περιπτέρου) καθώς και τους υπόλοιπους. Πρέπει να πάρεις το καλύτερο από όλους και ο ανταγωνισμός ενισχύει την πρόοδο των καλύτερων δυνατοτήτων που αναζητούμε. Αυτό μας προσφέρουν. Και στην επόμενη μάχη, αν δεν είσαι πρωτοπόρος στην τεχνολογία, τότε θα γίνεις θύμα της. Αυτή είναι και η γοητεία του ελληνικού περιπτέρου. Οι πρωτοποριακές νέες τεχνολογίες που παρέχουν για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν θέλεις ποτέ να πας σε μια μάχη ως ίσος προς ίσο και αυτό προσφέρουν εδώ αυτές (οι ελληνικές) εταιρείες».

Χρ. Μαζανίτης: Είστε ελληνικής καταγωγής…

Andrew Poppas: Ναι! Είμαι!

Χρ. Μαζανίτης: Πώς αισθάνεστε γι’ αυτό;

Andrew Poppas: «Είμαι υπερήφανος. Οι γονείς μου κατάγονται από την Ελλάδα, οι παππούδες μου κατάγονται από την Ελλάδα. Είμαστε υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή μας και για τα διδάγματα που έχω λάβει από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Έλεγαν: “Κυνήγησε την καλή εκπαίδευση, δημιούργησε ένα καλό όνομα για την οικογένειά σου, πάντα να στηρίζεις την κοινότητα και την κοινωνία ως σύνολο”. Αυτό σημαίνει για εμένα η Ελλάδα. Να είσαι ο καλύτερος για αυτούς που σε περιβάλλουν, ο καλύτερος για την κοινότητα, ο καλύτερος για τη χώρα σου».

Χρ. Μαζανίτης: Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος στην Ελλάδα;

Andrew Poppas: Το αγαπημένο μου μέρος είναι η Σαντορίνη. Και το δεύτερο αγαπημένο μέρος μου είναι τα Χανιά, στην Κρήτη.

Χρ. Μαζανίτης: Σας ευχαριστώ θερμά.

Andrew Poppas: Σας ευχαριστώ πολύ.