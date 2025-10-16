Αποστολή στις ΗΠΑ: Η συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΣ με τον Άντριου Πόππας και οι φήμες για τα ελικόπτερα Apache

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Αποστολή στις ΗΠΑ: Η συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΣ με τον Άντριου Πόππας και οι φήμες για τα ελικόπτερα Apache

Ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, είχε σειρά συναντήσεων στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο της μεγάλης έκθεσης αμυντικών εταιρειών των ΗΠΑ, AUSA. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία είχε η συζήτηση με τον ελληνικής καταγωγής Αμερικανό στρατηγό Άντριου Πόππας. Το enikos.gr ήταν εκεί και κατέγραψε τη συνάντηση, ενώ αποκαλύπτει όλη την αλήθεια γύρω από τη φημολογία για την απόκτηση επιπλέον ελικοπτέρων Apache.

Αποστολή στην Ουάσινγκτον: Χρήστος Μαζανίτης

Σημαντικές συναντήσεις με στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και παραγόντων από το ισχυρό ελληνοαμερικανικό λόμπι, είχε στην Ουάσιγκτον ο Αρχηγός ΓΕΣ.

Ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης βρέθηκε στην αμερικανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της έκθεσης AUSA, της μεγαλύτερης έκθεσης αμυντικού υλικού που διοργανώνει ο αμερικανικός στρατός στις ΗΠΑ. Εκεί όπου η Ελλάδα είναι μία από τις συνολικά δεκατρείς χώρες που συμμετέχουν με εθνικό περίπτερο, προβάλλοντας τις καινοτομίες και τις τεχνολογίες αιχμής δεκατριών κορυφαίων εταιρειών του χώρου της άμυνας. Οι εταιρείες αυτές δεν συνεργάζονται μόνο με αμερικανικές εταιρείες, αλλά επενδύουν και επί αμερικανικού εδάφους.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ αγκάλιασε την εθνική πρωτοβουλία εξωστρέφειας των ελληνικών εταιρειών, την οποία ηγείται το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με τη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω του Enterprise Greece και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέσω της ΓΔΑΕΕ.

Ανάμεσα στις συναντήσεις που είχε, ξεχώρισε αυτή με τον τρίτο ισχυρότερο στρατηγό των ΗΠΑ, τον τετράστερο Άντριου Πόππας (Andrew Poppas). Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντώνται οι δύο στρατηγοί, ενώ η συνεργασία τους παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο — κάτι που καταμαρτυρούν και τα χαμόγελα που αντάλλαξαν, όπως τα κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του enikos.gr.

Ο Πόππας έχει υπό τις διαταγές του 800.000 στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και είναι ο επικεφαλής των δυνάμεων που αναπτύσσονται ανά τον κόσμο — κυρίως στην Ευρώπη — με την Ελλάδα να αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο.

Ο Άντριου Πόππας και ο Γεώργιος Κωστίδης είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν κατ’ ιδίαν και για τις ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αποθέματα του αμερικανικού στρατού. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η ελληνική πλευρά έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση, μέσω hot transfer, οχημάτων γενικής χρήσης, τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ) και μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ), καθώς και ελικοπτέρων.

Ανάμεσα στα ελικόπτερα που εξετάζονται, όμως, προς έκπληξη όλων, δεν περιλαμβάνονται ελικόπτερα Apache στην έκδοση Delta.

Κι αυτό, διότι, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η Αεροπορία Στρατού «τρέχει» το πρόγραμμα αναβάθμισης σε επίπεδο εφάμιλλο των ‘D’ για τα συνολικά 19 ελικόπτερα επιπέδου ‘A’ που διαθέτει, ενώ προχωρά στην ενίσχυση με SPIKE NLOS των 9 Apache AH-64D.

Συνολικά, μετά το πέρας του προγράμματος αναβάθμισης, η Αεροπορία Στρατού θα διαθέτει 28 ελικόπτερα με ίδιες ικανότητες — αριθμός που θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις επιχειρησιακές της δυνατότητες.

Όσον αφορά τη φημολογία περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση 30 μεταχειρισμένων ελικοπτέρων Apache ‘D’, αυτή διαψεύδεται κατηγορηματικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από στρατιωτικές πηγές, η Ελλάδα, εάν κινηθεί για την απόκτηση μεταχειρισμένων ελικοπτέρων ‘D’ από αυτά που θα αποσύρει το 2026 η αμερικανική Αεροπορία Στρατού, θα είναι για το πολύ έως 12. Κι αυτό, με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος, δεδομένου ότι ο Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) για τα επόμενα δώδεκα χρόνια έχει ιεραρχήσει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν περιλαμβάνει την απόκτηση επιπλέον επιθετικών ελικοπτέρων.

Όπως μας εξηγούσε η ίδια πηγή, η ελληνική πλευρά ενδέχεται να κινηθεί (με πολλούς αστερίσκους) για δώδεκα ελικόπτερα, εφόσον έχουν καλυφθεί πλήρως άλλα προγράμματα στα οποία δίδεται υψηλή προτεραιότητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι άνδρες παίρνουν στατίνες

Πώς να κρατήσετε τις κομμένες μπανάνες φρέσκες για μέρες χωρίς να μαυρίσουν

Εθνική σύνταξη: Πότε αλλάζουν τα ποσά και ποιες συντάξεις θα επηρεαστούν –Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Σούπερ μάρκετ: Σε ποιο προϊόν μειώθηκε η τιμή σε ποσοστό έως 35% – Σταδιακά μπαίνουν οι σημάνσεις

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία βάφλα σε 15 δευτερόλεπτα

Google: Έρχονται νέα εργαλεία για την ανάκτηση του λογαριασμού σας – Θα μπορούν να σας βοηθήσουν οι φίλοι σας
περισσότερα
08:10 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Σήμερα η συνεδρίαση για την εξωτερική πολιτική – Προς μετωπική σύγκρουση ο Πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των κομμάτων

Στο εσωτερικό μέτωπο στρέφει πλέον την προσοχή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σήμερα θα ανέβει...
02:18 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ευάγγελος Βενιζέλος: Στη Γάζα η διευθέτηση είναι προσωρινή – Απομειώθηκε το θεσμικό κύρος της Δικαιοσύνης και πρωτίστως φταίει η κυβέρνηση

«Στη Γάζα εμφανίζεται μια διευθέτηση ως οριστική, αλλά είναι προσωρινή», δήλωσε ο Ευάγγελος Βε...
23:07 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Εργασιακό νομοσχέδιο: Ονομαστική ψηφοφορία και στα 97 άρθρα ζήτησε η ΝΔ – Αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί επειδή η ΝΔ έβαλε ονομαστική ψηφοφορία σε όλα και στα 97 άρθρα και δεν θέλε...
22:25 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου – Έκανε λόγο για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στο πάνελ της εκπομπής «Talk» οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης