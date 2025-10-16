Αποστολή στις ΗΠΑ: Η συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΣ με τον Άντριου Πόππας και οι φήμες για τα ελικόπτερα Apache

Ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, είχε σειρά συναντήσεων στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο της μεγάλης έκθεσης αμυντικών εταιρειών των ΗΠΑ, AUSA. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία είχε η συζήτηση με τον ελληνικής καταγωγής Αμερικανό στρατηγό Άντριου Πόππας. Το enikos.gr ήταν εκεί και κατέγραψε τη συνάντηση, ενώ αποκαλύπτει όλη την αλήθεια γύρω από τη φημολογία για την απόκτηση επιπλέον ελικοπτέρων Apache.

Αποστολή στην Ουάσινγκτον: Χρήστος Μαζανίτης

Σημαντικές συναντήσεις με στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και παραγόντων από το ισχυρό ελληνοαμερικανικό λόμπι, είχε στην Ουάσιγκτον ο Αρχηγός ΓΕΣ.

Ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης βρέθηκε στην αμερικανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της έκθεσης AUSA, της μεγαλύτερης έκθεσης αμυντικού υλικού που διοργανώνει ο αμερικανικός στρατός στις ΗΠΑ. Εκεί όπου η Ελλάδα είναι μία από τις συνολικά δεκατρείς χώρες που συμμετέχουν με εθνικό περίπτερο, προβάλλοντας τις καινοτομίες και τις τεχνολογίες αιχμής δεκατριών κορυφαίων εταιρειών του χώρου της άμυνας. Οι εταιρείες αυτές δεν συνεργάζονται μόνο με αμερικανικές εταιρείες, αλλά επενδύουν και επί αμερικανικού εδάφους.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ αγκάλιασε την εθνική πρωτοβουλία εξωστρέφειας των ελληνικών εταιρειών, την οποία ηγείται το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με τη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω του Enterprise Greece και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέσω της ΓΔΑΕΕ.

Ανάμεσα στις συναντήσεις που είχε, ξεχώρισε αυτή με τον τρίτο ισχυρότερο στρατηγό των ΗΠΑ, τον τετράστερο Άντριου Πόππας (Andrew Poppas). Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντώνται οι δύο στρατηγοί, ενώ η συνεργασία τους παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο — κάτι που καταμαρτυρούν και τα χαμόγελα που αντάλλαξαν, όπως τα κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του enikos.gr.

Ο Πόππας έχει υπό τις διαταγές του 800.000 στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και είναι ο επικεφαλής των δυνάμεων που αναπτύσσονται ανά τον κόσμο — κυρίως στην Ευρώπη — με την Ελλάδα να αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο.

Ο Άντριου Πόππας και ο Γεώργιος Κωστίδης είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν κατ’ ιδίαν και για τις ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αποθέματα του αμερικανικού στρατού. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η ελληνική πλευρά έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση, μέσω hot transfer, οχημάτων γενικής χρήσης, τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ) και μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ), καθώς και ελικοπτέρων.

Ανάμεσα στα ελικόπτερα που εξετάζονται, όμως, προς έκπληξη όλων, δεν περιλαμβάνονται ελικόπτερα Apache στην έκδοση Delta.

Κι αυτό, διότι, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η Αεροπορία Στρατού «τρέχει» το πρόγραμμα αναβάθμισης σε επίπεδο εφάμιλλο των ‘D’ για τα συνολικά 19 ελικόπτερα επιπέδου ‘A’ που διαθέτει, ενώ προχωρά στην ενίσχυση με SPIKE NLOS των 9 Apache AH-64D.

Συνολικά, μετά το πέρας του προγράμματος αναβάθμισης, η Αεροπορία Στρατού θα διαθέτει 28 ελικόπτερα με ίδιες ικανότητες — αριθμός που θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις επιχειρησιακές της δυνατότητες.

Όσον αφορά τη φημολογία περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση 30 μεταχειρισμένων ελικοπτέρων Apache ‘D’, αυτή διαψεύδεται κατηγορηματικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από στρατιωτικές πηγές, η Ελλάδα, εάν κινηθεί για την απόκτηση μεταχειρισμένων ελικοπτέρων ‘D’ από αυτά που θα αποσύρει το 2026 η αμερικανική Αεροπορία Στρατού, θα είναι για το πολύ έως 12. Κι αυτό, με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος, δεδομένου ότι ο Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) για τα επόμενα δώδεκα χρόνια έχει ιεραρχήσει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν περιλαμβάνει την απόκτηση επιπλέον επιθετικών ελικοπτέρων.

Όπως μας εξηγούσε η ίδια πηγή, η ελληνική πλευρά ενδέχεται να κινηθεί (με πολλούς αστερίσκους) για δώδεκα ελικόπτερα, εφόσον έχουν καλυφθεί πλήρως άλλα προγράμματα στα οποία δίδεται υψηλή προτεραιότητα.