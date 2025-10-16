ΗΠΑ προς Ιαπωνία: Σταματήστε την αγορά ενέργειας από τη Ρωσία

ΗΠΑ προς Ιαπωνία: Σταματήστε την αγορά ενέργειας από τη Ρωσία

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τετάρτη πως κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ιάπωνα ομόλογό του, Κατσουνόμπου Κάτο, μετέφερε την ξεκάθαρη προσδοκία της κυβέρνησης Τραμπ ότι η Ιαπωνία πρέπει να σταματήσει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση με τον Υπουργό Κάτο επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν τις οικονομικές σχέσεις ΗΠΑ–Ιαπωνίας, αλλά και στην ανάγκη για περαιτέρω σύγκλιση θέσεων μεταξύ των δύο χωρών απέναντι στη Μόσχα.

«Με τον Υπουργό Κάτο συζητήσαμε σημαντικά θέματα που αφορούν τις οικονομικές σχέσεις ΗΠΑ–Ιαπωνίας, καθώς και την προσδοκία της αμερικανικής κυβέρνησης να σταματήσει η Ιαπωνία τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας», ανέφερε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά τη συνάντηση των δύο αξιωματούχων.

Πηγή: Reuters

