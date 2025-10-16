ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή

Εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν το 100%, αποκάλυψαν οι πρόσφατοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη τη χώρα.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε ΚΥΔ που δραστηριοποιούνται σε Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική, Φλώρινα, Ηράκλειο, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξάνθη.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια, με συνολική αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην επιβολή προστίμων ύψους 414.000 ευρώ στους παραβάτες.

Παράλληλα, σε 42 περιπτώσεις εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου λουκέτου, με την ΑΑΔΕ να προχωρά σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας για τις εξής περιπτώσεις: