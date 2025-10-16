Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας έδωσε εντολή στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας έδωσε εντολή στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου

Ο υπουργός Άμυνας Ιρραέλ Κατς έδωσε την Τετάρτη εντολή στην ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) να προετοιμάσει «ολοκληρωμένο σχέδιο» δράσης με στόχο την ήττα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Ο Κατς είχε νωρίτερα σύσκεψη με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, τον στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, ο Κατς έδωσε εντολή για την «προετοιμασία σχεδίου με στόχο την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς στη Γάζα, εφόσον αρνηθεί να εφαρμόσει το σχέδιο [του προέδρου των ΗΠΑ] Τραμπ και κριθεί απαραίτητη η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Στουρνάρας: Πρέπει να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ρούχων: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημιά

Google: Έρχονται νέα εργαλεία για την ανάκτηση του λογαριασμού σας – Θα μπορούν να σας βοηθήσουν οι φίλοι σας

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:25 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Εντολή στη CIA για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα έδωσε ο Τραμπ – Στόχος το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων της CIA στη Βενεζ...
23:50 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμα δύο σορούς ομήρων – «Δώσαμε όσες μπορούσαμε να βρουμε»

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε τις IDF ότι παρέλαβ...
23:04 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Τι αποκαλύπτει για τη Μόσχα η Σύνοδος Ειρήνης στην Αίγυπτο – Η διπλωματική εξασθένιση του Πούτιν στην Μέση Ανατολή

Όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι θα φιλοξενούσε μια «Σύνοδο Ρωσίας–Αραβικ...
22:44 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ στο CNN: Tο Ισραήλ μπορεί να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης