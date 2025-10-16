Θεσσαλονίκη: 82χρονος κατήγγειλε πως έπεσε θύμα ξυλοδαρμού – «Το αίμα έρεε ποτάμι»

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας καταγγέλλει ένας 82χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από γιατρό την ώρα που οδηγούσε σε κεντρικό δρόμο της Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, ο Αντώνης Διαμαντάκης κινούνταν με το αυτοκίνητό του στη Μητροπολίτου Καλλίδου, όταν σταμάτησε στο φανάρι, πίσω από άλλο όχημα, στη διασταύρωση με την οδό Πόντου. Όπως περιγράφει, ο οδηγός του μπροστινού αυτοκινήτου κατέβηκε ξαφνικά, τον πλησίασε εκνευρισμένος και τον κατηγόρησε ότι τον είχε χτυπήσει. Ο 82χρονος βγήκε να ελέγξει τα οχήματα και, όπως λέει, διαπίστωσε ότι υπήρχε απόσταση μεγαλύτερη από δέκα εκατοστά και καμία απολύτως ζημιά.

Μόλις διαφώνησε με τον ισχυρισμό του άλλου οδηγού, εκείνος, όπως υποστηρίζει ο ηλικιωμένος, του επιτέθηκε και τον χτύπησε δύο φορές στο πρόσωπο, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα. Ο κ. Διαμαντάκης αναφέρει ότι από την πτώση χτύπησε και στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ενώ όπως έμαθε αργότερα, ο δράστης είναι γνωστός γιατρός της πόλης.

«Μάτωσα πολύ, το αίμα έρεε ποτάμι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 82χρονος στο voria.gr. «Ευτυχώς, κάποιοι δημοτικοί υπάλληλοι που βρίσκονταν κοντά ήρθαν και με βοήθησαν. Εκείνοι κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ ένας από αυτούς σημείωσε τις πινακίδες του αυτοκινήτου, που ήταν σουηδικές. Έτσι, μάθαμε ότι το όχημα ανήκει στον συγκεκριμένο γιατρό, τον οποίο και αναγνώρισα από φωτογραφίες», πρόσθεσε.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, εμφανώς τραυματισμένος από τον ξυλοδαρμό και την πτώση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, κατέθεσε μήνυση σε βάρος του οδηγού που φέρεται να τον επιτέθηκε.