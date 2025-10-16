Θεσσαλονίκη: 82χρονος κατήγγειλε πως έπεσε θύμα ξυλοδαρμού – «Το αίμα έρεε ποτάμι»

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας καταγγέλλει ένας 82χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από γιατρό την ώρα που οδηγούσε σε κεντρικό δρόμο της Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, ο Αντώνης Διαμαντάκης κινούνταν με το αυτοκίνητό του στη Μητροπολίτου Καλλίδου, όταν σταμάτησε στο φανάρι, πίσω από άλλο όχημα, στη διασταύρωση με την οδό Πόντου. Όπως περιγράφει, ο οδηγός του μπροστινού αυτοκινήτου κατέβηκε ξαφνικά, τον πλησίασε εκνευρισμένος και τον κατηγόρησε ότι τον είχε χτυπήσει. Ο 82χρονος βγήκε να ελέγξει τα οχήματα και, όπως λέει, διαπίστωσε ότι υπήρχε απόσταση μεγαλύτερη από δέκα εκατοστά και καμία απολύτως ζημιά.

Μόλις διαφώνησε με τον ισχυρισμό του άλλου οδηγού, εκείνος, όπως υποστηρίζει ο ηλικιωμένος, του επιτέθηκε και τον χτύπησε δύο φορές στο πρόσωπο, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα. Ο κ. Διαμαντάκης αναφέρει ότι από την πτώση χτύπησε και στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ενώ όπως έμαθε αργότερα, ο δράστης είναι γνωστός γιατρός της πόλης.

«Μάτωσα πολύ, το αίμα έρεε ποτάμι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 82χρονος στο voria.gr. «Ευτυχώς, κάποιοι δημοτικοί υπάλληλοι που βρίσκονταν κοντά ήρθαν και με βοήθησαν. Εκείνοι κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ ένας από αυτούς σημείωσε τις πινακίδες του αυτοκινήτου, που ήταν σουηδικές. Έτσι, μάθαμε ότι το όχημα ανήκει στον συγκεκριμένο γιατρό, τον οποίο και αναγνώρισα από φωτογραφίες», πρόσθεσε.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, εμφανώς τραυματισμένος από τον ξυλοδαρμό και την πτώση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, κατέθεσε μήνυση σε βάρος του οδηγού που φέρεται να τον επιτέθηκε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Στουρνάρας: Πρέπει να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ρούχων: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημιά

Google: Έρχονται νέα εργαλεία για την ανάκτηση του λογαριασμού σας – Θα μπορούν να σας βοηθήσουν οι φίλοι σας

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
05:15 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (16/10)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
05:05 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κιλκίς: Κραυγή αγωνίας για το νοσοκομείο – Σοβαρές ελλείψεις και βλάβες σε μηχανήματα υψίστης σημασίας

Κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Κιλκίς. Η κατάσταση στο νοσηλευτικό ίδρυμ...
02:25 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα – Άρπαξαν 47 κινητά αξίας 52.000 ευρώ

Ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, γύρω στις 10:30, σε κατάστημα πώλησης τηλεφωνικών συσ...
01:10 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στην Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα κοντά στο Επταχώρι – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 8:00 μ.μ.,...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης