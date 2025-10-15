Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πλάτανο – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) στη βόρεια Εύβοια, όταν αυτοκίνητο με δύο γυναίκες προσέκρουσε σε πλάτανο στο Προκόπι του Δήμου Μαντουδίου λίμνης Αγίας Άννας. Οι δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένες από την πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε πλάτανο.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής οι δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένες και οδηγήθηκαν στο κέντρο υγείας Μαντουδίου.