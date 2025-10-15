Μεσσηνία: 45χρονος έκλεψε αυτοκίνητο, τράκαρε και συνελήφθη

Ένας 45χρονος έκλεψε το σταθμευμένο αυτοκίνητο ενός 57χρονου από τους Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας, αλλά κατά τη διαφυγή του τράκαρε σε επαρχιακό δρόμο, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του οχήματος και τη σύλληψή του από την αστυνομία.

Ο 45χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει …τράκαρε

Πληροφορίες της eleftheriaonline αναφέρουν πως, το περιστατικό συνέβη προχθές το πρωί με τον 45χρονο να κλέβει το όχημα, αλλά λίγο αργότερα και ενώ επιχειρούσε να διαφύγει από το σημείο χτύπησε σε ελαιόδεντρο στον επαρχιακό δρόμο Γαργαλιάνοι – Λαγκούβαρδος, στο ύψος του Κουτσουβερίου.

Από το ατύχημα δεν χτύπησε ο 45χρονος δράστης, αλλά το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές και ακινητοποιήθηκε. Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί από το Α.Τ. Γαργαλιάνων που τον συνέλαβαν για κλοπή τροχοφόρου. Ο 57χρονος παθόντας έφτασε στο σημείο και παρέλαβε το αυτοκίνητο του, που όμως είχε υποστεί μεγάλες υλικές ζημιές από την πρόσκρουση.