Αποστολή στις ΗΠΑ: Οι δύο ελληνικές εταιρείες που εντυπωσίασαν τον Αμερικανό Στρατηγό Πόππας – Επενδύσεις στις ΗΠΑ

Υπάρχουν δύο ελληνικές αμυντικές εταιρείες οι οποίες έχουν επιτύχει αυτό που για πολλούς φάνταζε ως ακατόρθωτο, να επεκταθούν στις ΗΠΑ, να προχωρήσουν σε συνεργασίες και να κλείσουν μεγάλα συμβόλαια με τον Αμερικανικό Στρατό. Στην έκθεση AUSA στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός Στρατηγός, Andrew Poppas, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα επιτεύγματα των Ελλήνων.

Αποστολή στις ΗΠΑ: Χρήστος Μαζανίτης

Ο Ελληνικής καταγωγής – Αμερικανός Στρατηγός Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Άντριου Πόππας (Andrew Poppas) κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό περίπτερο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, εντυπωσιάστηκε από τα επιτεύγματα της ελληνικής εταιρείας THEON, που στο περίπτερό της είχε μία σειρά από εξελιγμένα ηλεκτροπτικά, τα οποία παρέχουν στον μαχητή πληθώρα πληροφοριών επί του πεδίου.

Επί της ουσίας μέσα στο κράνος του προβάλλονται πληροφορίες από δορυφόρους, drones και άλλους σταθμούς συλλογής πληροφοριών ώστε να έχει πλήρη αντίληψη όσων συμβαίνουν επί του πεδίου και να λαμβάνει καλύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις.

Ένα από τα συστήματα που εντυπωσίασε ιδιαίτερα τον έμπειρο Αμερικανό Στρατηγό είναι μία πολύ μικρή ηλεκτρονική συσκευή – στο μέγεθος περίπου ενός σπιρτόκουτου, που ενσωματώνεται στα γυαλιά νυχτερινής όρασης του κράνους – παλαιάς τεχνολογίας – και αυτόματα τα μετατρέπει σε «έξυπνα» προβάλλοντας πληροφορίες και δεδομένα από σταθμούς λήξης κι εκπομπής πληροφοριών, όπως ένα drone ή ένα μαχητικό αεροσκάφος ή ένα ελικόπτερο.

Έτσι, παλαιά συστήματα των στρατιωτών που κανονικά θα έβγαιναν εν αχρηστεία μετατρέπονται με πολύ μικρό κόστος σε έξυπνα, γλιτώνοντας από τις ένοπλες δυνάμεις που τα υιοθετούν μεγάλα κονδύλια για την απόσυρση και την προμήθεια νέων.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών και πρόεδρος των THEON & EFA Group μίλησε στο enikos.gr σε ότι αφορά την παρουσία των ελληνικών εταιρειών στην AUSA, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 13-15 Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον.

«Οι σχέσεις της Αμερικής με την Ελλάδα και δη στον αμυντικό τομέα είναι διαχρονικές. Ο ρόλος ο δικός μας, των ελληνικών εταιρειών σε αυτή την διαχρονική γεωπολιτική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών είναι να βάλουμε λίγο τσιμέντο σε αυτή τη σχέση, δηλαδή να την ενδυναμώσουμε» αναφέρει σε συνέντευξή του.

«Σε ότι μας αφορά, οι δύο όμιλοι EFA και THEON συμμετέχουμε για 14η χρονιά και θα πρέπει να ευχαριστήσω το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο, το οποίο είναι άψογο όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που βλέπω είναι ότι σιγά σιγά δεν είμαστε μόνο εμείς αλλά είναι κι άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν μία παρουσία» προσθέτει.

Μιλώντας με τον θεσμικό του ρόλο, αυτού του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών έστειλε από την Ουάσιγκτον μήνυμα εξωστρέφειας προς τις ελληνικές εταιρείες, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των δικών του εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε πάνω από 70 χώρες του εξωτερικού ενώ έχει προχωρήσει και σε επενδύσεις με τελευταία την ίδρυση ενός νέου κέντρου παραγωγής και έρευνας & ανάπτυξης με επίκεντρο την Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR), στο Reston της Βιρτζίνια, με στόχο την απευθείας εξυπηρέτηση των συνεργατών/πελατών της εταιρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εμείς, αυτό που κάνουμε εδώ στην Αμερική, κι αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω και σε όλες τις ελληνικές εταιρείες, όχι μόνο του αμυντικού τομέα, είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουν την Αμερική σαν μία πηγή επενδύσεων προς την Ελλάδα. Αυτό θα γίνει, γίνεται. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι αυτή η χώρα εδώ, η οποία είναι πολύ ανοιχτή στην ελληνική σκέψη κι όχι μόνο ομογένειας, είναι τεράστια. Και πρέπει να επενδύσουμε, να αποβιβαστούμε. Είναι κάτι που το λέω διαχρονικά».

Πλέον, η THEON έχει επενδύσει στην αμερικανική εταιρεία KOPIN και τις εγκαταστάσεις στο Ρέστον, στην Βιρτζίνια, όπου έχει βάλει την σφραγίδα της. Η συνεργασία αφορά και τον ερευνητικό τομέα.

Στόχος είναι η ΤΗΕΟΝ να αντιμετωπίζεται ως μία αμερικάνικη εταιρεία με ελληνικό DNA.

Όμως, παράλληλα με την αγορά των ΗΠΑ η Ευρώπη ανοίγει την δική της πόρτα για την αμυντική της θωράκιση. Το πρόγραμμα SAFE και το ReArm Europe έχουν ένα συνολικό κονδύλιο επενδύσεων 800 δις για τα επόμενα 5 χρόνια. «Σίγουρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να επιβιβαστούμε σε αυτό το πλοίο που λέγεται European Defense Industry» επισημαίνει ο κος Χατζημηνάς. «Παρόλα αυτά, παρά τις διακυμάνσεις που μπορεί να υπάρχουν, η Αμερική είναι σημαντικός πυλώνας για την ασφάλεια της Ευρώπης και το αντίθετο, βέβαια. Και σε κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θα είναι σε 2 ή 5 χρόνια, ευελπιστώ ότι οι αμερικανικές κι ευρωπαϊκές εταιρείες θα είναι πολύ πιο συγχωνευμένες μεταξύ τους».

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία, παρότι ως μέγεθος είναι πολύ μικρό, έχει καταφέρει να αφήσει μεγάλο αποτύπωμα στην Αμερική κι αυτό συνεχώς να διογκώνεται. «Δεν έχουμε αφήσει ακόμα το αποτύπωμα που μπορούμε. Και δεν μιλώ μόνο ως THEON ή EFA αλλά ως ελληνικές εταιρείες, μπορούμε να πάμε πολύ παραπάνω. Εμείς το καταφέραμε γιατί κάναμε build up scale. Διότι χρειάζεσαι ένα minimum μέγεθος όταν θέλεις να κάνεις κάποια τολμηρά βήματα στην Αμερική. Παράλληλα βήματα έχουμε κάνει και στη Γερμανία, όπου έχουμε κάνει επενδύσεις και ιδρύσει 4 εταιρείες. Το ίδιο έχουμε κάνει και σε άλλες χώρες αραβικές και στην Ινδονησία. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι απλά εξωστρέφεια».

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι 5 μεγάλες εταιρείες – κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξελιγμένων αμυντικών συστημάτων είναι το μεγάλο κύμα νεοφυών επιχειρήσεων και κυρίως εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πολιτικό τομέα οι οποίες περνούν στον αμυντικό. Μία «παράδοση» που την ξεκίνησε ο Elon Mask. Κι αυτή είναι ευκαιρία και για τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να ξεφύγουν από τα στενά εγχώρια πλαίσια. «Όπως έχει αποδειχθεί, οι Έλληνες κι Ελληνίδες μηχανικοί είναι χρυσάφι. Το λέω κάθε φορά αυτό. Άρα έχουμε αυτή την ευκαιρία και χωρίς scale up αυτή τη στιγμή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να βγει προς τα έξω και στην Αμερική».

Ο CEO του EFA Group, με διεθνή εμπειρία σε εταιρείες κολοσσούς της αμυντικής βιομηχανίας όπως οι αμερικανικές Lockheed Martin & L3Harris, Γρηγόρης Κουτσογιάννης, μιλώντας για την παρουσία στο περίπτερο του Ελληνο-Αμερικανικού περιπτέρου, στην AUSA, τόνισε στο enikos.gr ότι τεχνητή νοημοσύνη, drones και τηλεπικοινωνίες είναι αυτά που πρωταγωνιστούσαν στην φετινή κορυφαία έκθεση στην Ουάσιγκτον.

«Αυτοί οι τομείς είναι στο επίκεντρο των αμερικανικών εταιρειών κι εκεί επικεντρωνόμαστε κι εμείς. Εκπροσωπούμε ένα οικοσύστημα 11 εταιρειών και στους τρεις πυλώνες που αναφέρατε θα πρόσθετα κι έναν τέταρτο, αυτόν της κατασκευής εξειδικευμένων ηλεκτρονικών στην Ελλάδα» ανέφερε σε δηλώσεις του.

«Ο συνδυασμός της καινοτομίας και των συστημάτων που έχουμε αναπτύξει στην Ελλάδα και η εξωστρέφεια είναι τα σημεία που αποτελούν έναν ελκυστικό παράγοντα για συνεργασίες με αμερικανικές αλλά και ευρωπαϊκές εταιρείες» κατέληξε.

Ένα από τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της εταιρείας είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων που ενσωματώνονται σε υπάρχοντα οπλικά συστήματα, τα μετατρέπουν σε έξυπνα κι επιτρέπουν την διαλειτουργικότητα με όλα τα αμυντικά συστήματα που χρησιμοποιεί μία χώρα, χωρίς να χρειάζεται να προβαίνει σε υπέρογκες επενδύσεις σε νέα οπλικά συστήματα, πετώντας τα παλαιότερα.