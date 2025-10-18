Reuters: Επιζώντες από πλήγμα σε σκάφος στην Καραϊβική κρατούνται σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο

Ο αμερικανικός στρατός κρατά πάνω σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού δύο επιζώντες που διασώθηκαν από τη θάλασσα, μετά το πλήγμα που εξαπέλυσε την Πέμπτη (16/10) στην Καραϊβική. Σύμφωνα με τρεις πηγές του πρακτορείου Reuters, η επίθεση στόχευε σκάφος που θεωρήθηκε ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών. Από το περιστατικό σκοτώθηκαν δύο επιβαίνοντες.

Η αποκάλυψη του Reuters, η οποία δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι τώρα, εντείνει την πιθανότητα οι δύο επιζώντες να θεωρηθούν οι πρώτοι αιχμάλωτοι πολέμου στο πλαίσιο της επιχείρησης που έχει κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της λεγόμενης «ναρκοτρομοκρατικής απειλής» που, όπως υποστηρίζει, προέρχεται από τη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η επίθεση στρεφόταν εναντίον «ενός υποβρυχίου που μετέφερε ναρκωτικά και είχε κατασκευαστεί ειδικά για τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών». Δεν έκανε καμία αναφορά στον αριθμό των νεκρών ή των επιζώντων. Το Πεντάγωνο, ωστόσο, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Reuters για κάποιο σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το σκάφος κινήθηκε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και πιθανότατα ήταν ημι-υποβρύχιο, δηλαδή ένα είδος σκάφους που χρησιμοποιούν συχνά οι διακινητές ναρκωτικών για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους. Πέντε ακόμη πηγές, που γνωρίζουν λεπτομέρειες της υπόθεσης, επιβεβαίωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερα, προκειμένου να περισυλλέξει τους επιζώντες και να τους μεταφέρει σε πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πριν από την επιχείρηση της Πέμπτης, οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον ύποπτων σκαφών στα ανοιχτά της Βενεζουέλας δεν είχαν αφήσει γνωστούς επιζώντες. Τα βίντεο που παρουσίαζε η κυβέρνηση Τραμπ έδειχναν τα σκάφη να καταστρέφονται ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ουάσινγκτον, οι προηγούμενες επιθέσεις είχαν προκαλέσει τον θάνατο 27 ατόμων, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από νομικούς εμπειρογνώμονες και Δημοκρατικούς βουλευτές, οι οποίοι αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων. Την ύπαρξη επιζώντων είχε αναφέρει νωρίτερα και Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Καραϊβική, η οποία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, μαχητικά αεροσκάφη F-35, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και περίπου 6.500 στρατιώτες. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης του Τραμπ με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε εξουσιοδοτήσει την CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις εντός της Βενεζουέλας. Η δήλωση αυτή ενίσχυσε τις υποψίες στο Καράκας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να ανατρέψουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Σε επιστολή που απηύθυνε αυτή την εβδομάδα ο πρέσβης της Βενεζουέλας στα Ηνωμένα Έθνη, Σάμουελ Μονκάδα, προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και την οποία είδε το Reuters, ζητά να κριθούν παράνομες οι αμερικανικές επιθέσεις στα ανοικτά των ακτών της χώρας. Παράλληλα, κάλεσε τον ΟΗΕ να εκδώσει δήλωση υπέρ της κυριαρχίας της Βενεζουέλας.

Επιπλέον, νωρίτερα αυτό τον μήνα, το Πεντάγωνο αποκάλυψε στο Κογκρέσο –σε ανακοίνωση που εξετάστηκε από το Reuters– ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται σε “μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση”. Το έγγραφο αυτό αποσκοπούσε να εξηγήσει τη νομική αιτιολόγηση της παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων στην Καραϊβική.

Πηγή: Reuters

06:31 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

