«Φως στο Τούνελ»: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας υπουργού στο Κολωνάκι – Η περίεργη οσμή και τα εύφλεκτα υλικά στην ντουλάπα

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε το βράδυ της Παρασκευής, για τη 31η τηλεοπτική της σεζόν, με μια υπόθεση που θυμίζει… θρίλερ. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο μυστηριώδης θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού Βόρειας Ελλάδος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Η άτυχη γυναίκα είχε βρεθεί απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, μαζί με τη γάτα της. Την εποχή εκείνη, όλοι πίστεψαν πως επρόκειτο για τραγικό δυστύχημα. Ωστόσο, τριάμισι χρόνια μετά, η υπόθεση αποκτά νέα τροπή, καθώς ο Εισαγγελέας διέταξε επανεξέταση της υπόθεσης και πλέον την ερευνά το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το χρονικό ξεκινά τον Ιανουάριο του 2022, όταν η φωτιά τύλιξε μέσα σε λίγα λεπτά το σπίτι της ηλικιωμένης γυναίκας στην καρδιά του Κολωνακίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις τότε έκαναν λόγο για ατύχημα, που πιθανόν προκλήθηκε από τσιγάρο. Όμως, τα ερωτήματα που παρέμεναν αναπάντητα φαίνεται πως ξαναφέρνουν σήμερα την υπόθεση στο φως.

Το εξωτερικό συνεργείο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» επισκέφθηκε την πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η τραγωδία. Το διαμέρισμα της Παπαδοπούλου παραμένει παγωμένο στον χρόνο, εγκαταλελειμμένο, σαν να κρατά ακόμη μέσα του το μυστικό εκείνης της μοιραίας νύχτας.

Μια από τις ενοίκους της πολυκατοικίας περιέγραψε στην κάμερα: «Ξέραμε μόνο ότι έμενε μόνη της. Είχε έναν γιο που κάποιες φορές της έφερνε πράγματα. Μάθαμε ότι μάλλον κάπνιζε και πως η φωτιά ξεκίνησε από το τσιγάρο της. Οι ζημιές ήταν τεράστιες, ειδικά στο δικό της διαμέρισμα και σε αυτό που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Από τότε, ούτε ο γιος της εμφανίστηκε ξανά, ούτε το σπίτι αποκαταστάθηκε. Ακόμα και σήμερα, η κάπνα είναι διάχυτη παντού…».

Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση είναι κάτι άλλο: εκείνη τη μέρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, κανείς δεν βρισκόταν μέσα στην πολυκατοικία. «Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη. Δεν τη γνωρίζαμε, δεν έβγαινε ποτέ. Την ιστορία της δεν την ξέραμε, μόνο τον γιο της γνωρίζαμε», πρόσθεσε άλλη κάτοικος του κτιρίου.

Η μαρτυρία ενοίκου

Η έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη συνεχίστηκε στην πολυκατοικία της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, εκεί όπου τον Ιανουάριο του 2022 βρήκε τραγικό θάνατο η Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα του πρώην υπουργού Βόρειας Ελλάδος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Στο σημείο μίλησε ένας από τους ενοίκους της πολυκατοικίας, περιγράφοντας όσα έζησε εκείνη τη μέρα. «Την ημέρα της φωτιάς ήταν εδώ μόνο ο κάτοικος του τετάρτου ορόφου. Μου είπε ότι κατάλαβε τη φωτιά ξαφνικά και κάλεσε την Πυροσβεστική, αλλά ποτέ δεν τους κάλεσαν για κατάθεση. Η καημένη είχε έναν χώρο που κοιμόταν και έβλεπε τηλεόραση, κι εκεί βρέθηκε καμένη μαζί με τη γάτα της. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το σπίτι. Κατά τη γνώμη μου, κοιμήθηκε με το τσιγάρο αναμμένο και της έπεσε από το χέρι και πήρε φωτιά», είπε ο γείτονάς της.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως γνώριζε καλά τόσο την Παπαδοπούλου όσο και τον σύζυγό της. «Ήταν και οι δύο ιδιαίτερα συμπαθείς, αλλά ο υπουργός ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος. Έμεναν χρόνια στο Κολωνάκι· τους θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί. Ήρεμοι άνθρωποι ήταν. Οι μοναδικές εντάσεις που υπήρχαν ήταν με τον γιο της. Ερχόταν σπάνια να τη δει, γιατί δεν είχαν καλές σχέσεις. Τους άκουγα να τσακώνονται. Το χειρότερο είναι ότι την είχε κλειδωμένη και δεν μπορούσε να βγει έξω. Πολλές φορές, όταν της έφερναν φαγητό, μου χτυπούσαν εμένα το κουδούνι γιατί δεν άκουγε. Της το έδινα από το τζάμι της πόρτας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, τα στοιχεία δείχνουν ότι «την ώρα που κάηκε, η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή και δεν πρόλαβε να εισπνεύσει καπνό», γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από τον τρόπο που έχασε τη ζωή της.

Τι λέει ο γείτονας για την εμπλοκή του ανθρωποκτονιών

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής επέστρεψε στην πολυκατοικία και εκεί συνάντησε έναν ακόμη γείτονα, ο οποίος μίλησε για την εμπλοκή του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Ο άνδρας, φανερά επιφυλακτικός, είπε: «Α, το ψάχνετε κι εσείς… Γιατί ήρθε πάλι η Αστυνομία στη γειτονιά μας. Δύο φορές. Την τελευταία μάλιστα από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών».

Όπως εξήγησε, είχε καταθέσει αρχικά στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, αλλά στη συνέχεια τον κάλεσαν και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών. «Με ρώτησαν για τη γυναίκα… πόσο καλά την ήξερα, αν την έβλεπα τον τελευταίο καιρό…» είπε χαμηλώνοντας τη φωνή.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν είδε κάτι, εκείνος απάντησε κοφτά: «Κοιτάξτε… Έχω οικογένεια, παιδιά. Η γυναίκα έφυγε. Δεν υπάρχει λόγος να πω περισσότερα». Στην ερώτηση αν φοβάται, απάντησε με νόημα: «Εσείς τι λέτε…;». Και όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει για τον θάνατο της γυναίκας, είπε: «Δε νομίζω πως ήταν ατύχημα. Και δε λέω τίποτα άλλο. Τελειώσαμε…».

Η «αρχόντισσα του Κολωνακίου», όπως τη χαρακτήριζαν οι γείτονές της, σκεφτόταν να πουλήσει το σπίτι της. Δεν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας – μόνο κάποια κινητικά ζητήματα λόγω ηλικίας, για τα οποία χρησιμοποιούσε πι. Όπως σημειώνουν οι μαρτυρίες, ήταν ενεργή και ανεξάρτητη, κάτι που καθιστά ακόμα πιο παράξενο τον τρόπο που πέθανε.

Οι Αρχές, ύστερα από εισαγγελική εντολή, έχουν ξεκινήσει εκ νέου έρευνα για την υπόθεση. «Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα των αρχών. Κλήθηκα κι εγώ να καταθέσω, όπως και έκανα. Περιμένουμε να μάθουμε νεότερα», δήλωσε μάρτυρας στην εκπομπή.

Στο μεταξύ, η κάμερα του «Τούνελ» αναζήτησε τη Γεωργιανή οικιακή βοηθό που θα ξεκινούσε να εργάζεται στο σπίτι της Παπαδοπούλου εκείνη την ημέρα. Η γυναίκα είχε μετακομίσει, αλλά μίλησε στον δημοσιογράφο: «Όσα είχα να πω τα είπα στην αστυνομία που με κάλεσε ξανά και ξανά. Δεν ξέρω απολύτως τίποτα… Δεν την ήξερα την κυρία, δεν την έχω δει ποτέ. Εκείνη την ημέρα θα πήγαινα πρώτη φορά στο σπίτι της. Δεν πρόλαβα ούτε να τη δω…».

Η κόρη της, περιγράφοντας το σοκ που βίωσε η μητέρα της, ανέφερε: «Πρώτη μέρα θα πήγαινε σε αυτό το σπίτι και συνέβη αυτό. Ήταν σοκαρισμένη. Πέρασαν τρία χρόνια και την έχουν καλέσει τόσες φορές στην αστυνομία…». Σε ερώτηση για το αν εκείνο το απόγευμα η μητέρα της είχε ραντεβού με τον γιο της ηλικιωμένης, απάντησε πως δεν γνωρίζει τίποτα και έκλεισε τη γραμμή.

Εκ νέου έρευνα για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου

«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση»

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη συνέχισε την έρευνά της για τον μυστηριώδη θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού Βόρειας Ελλάδος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου. Η δημοσιογράφος εντόπισε και μίλησε με τον γιο της άτυχης γυναίκας, ο οποίος περιέγραψε με συγκίνηση τα γεγονότα της μοιραίας ημέρας, αλλά και τις απορίες του για την εκ νέου έρευνα της υπόθεσης.

«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…», είπε αρχικά, εξηγώντας ότι ενημερώθηκε από την ίδια τη Νικολούλη για την εισαγγελική παρέμβαση που ζητά περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια.

«Δεν μπορώ να καταλάβω από πού κι ως πού… Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί το σπίτι ήταν κλειστό. Παρ’ όλα αυτά, καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση, ο γιος της περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τι αντίκρισε όταν έφτασε στο φλεγόμενο διαμέρισμα. «Όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα, μόνο λίγος καπνός. Ένας αστυνομικός κοιτούσε απέξω, ήταν αυτός που είχε ειδοποιήσει την Πυροσβεστική. Τον ρώτησα τι γίνεται και έτρεξα να μπω μέσα. Μόλις άνοιξα την εξώπορτα, η φωτιά φούντωσε. Τα παράθυρα ήταν ολόκλειστα. Έκαψα το χέρι μου, ευτυχώς δεν μπήκα ολόκληρος, αλλιώς θα είχα καεί κι εγώ».

Σύμφωνα με όσα του είπαν οι πυροσβέστες, η φωτιά είχε ξεκινήσει ώρες πριν. «Σιγόκαιγε μέσα για πολύ ώρα. Οι τοίχοι ήταν όλοι μαυρισμένοι. Το έχω αφήσει όπως ήταν τότε…» είπε, συγκλονισμένος.

Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε πού βρισκόταν η μητέρα του τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, εκείνος απάντησε: «Ήταν καθισμένη στον αγαπημένο της καναπέ, στο σαλονάκι. Εκεί όπου καθόταν πάντα. Η κλειδαριά ήταν ζεστή. Μόλις άνοιξα, έκανε ένα “πουφ” και η φλόγα ήρθε πάνω μου. Προσπάθησα να μπω, αλλά δεν κατάφερα να φτάσω ούτε μισό μέτρο. Οι πυροσβέστες μου είπαν πως η μητέρα μου ήταν ήδη αποτεφρωμένη. Εύχομαι κανείς να μη δει ποτέ δικό του άνθρωπο έτσι, όπως είδα τη μανούλα μου…».

Η Αγγελική Νικολούλη τον ρώτησε αν η μητέρα του είχε τη δυνατότητα να σωθεί. Ο ίδιος απάντησε πως, αν και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, μπορούσε να περπατήσει με το πι της. «Ίσως αποκοιμήθηκε από τον καπνό ή ξεψύχησε με το τσιγάρο στο χέρι», είπε. «Οι πυροσβέστες μου είπαν πως μάλλον κάτι τέτοιο συνέβη. Ήταν φανατική καπνίστρια… Είχαμε μόνιμο πόλεμο γι’ αυτό».

Όταν ρωτήθηκε αν αντιλήφθηκε κάποια περίεργη μυρωδιά ή ίχνη εύφλεκτου υλικού, ήταν κατηγορηματικός: «Όχι, τίποτα. Ξέρω από αυτά, είμαι βιολόγος. Αν είχε πέσει κάτι, θα το καταλάβαινα. Αλλά και να μου ξέφευγε, οι ειδικοί της Πυροσβεστικής θα το είχαν εντοπίσει».

Ο γιος αποκάλυψε ακόμη ότι εκείνη την ημέρα θα πήγαινε στη μητέρα του μια καινούργια οικιακή βοηθό, γεωργιανής καταγωγής. «Είχε φύγει η προηγούμενη και είχα βρει μια καινούργια. Την πήγαινα στο σπίτι εγώ. Μόλις όμως άνοιξα την πόρτα και ξέσπασε η φωτιά, μάλλον τρόμαξε και εξαφανίστηκε. Από τότε δεν την έχω ξαναδεί», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη φροντίδα της μητέρας του, είπε πως την επισκεπτόταν μέρα παρά μέρα και δεν είχε δει ποτέ κάτι ύποπτο. «Ίσα-ίσα, ήμασταν χαρούμενοι. Ετοίμαζα να την πάρω μαζί μου στη Σαμοθράκη για έναν χρόνο. Εκείνη ήθελε να πουλήσουμε το σπίτι».

Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε για τα κοσμήματα της μητέρας του, απάντησε ότι τα είχε πουλήσει καιρό πριν. «Τα είχε πουλήσει όλα. Είχαμε κόντρα για τα τσιγάρα που κάπνιζε. Ζητούσε από τους γείτονες να της αγοράζουν πακέτα».

Για τους καβγάδες που, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούγονταν συχνά, απάντησε πως «είχαμε τις εντάσεις μας, όπως όλες οι μαμάδες με τα παιδιά τους».

Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του για τη στιγμή που αντίκρισε το εσωτερικό του διαμερίσματος μετά την κατάσβεση: «Έβλεπα τη φλόγα απ’ έξω. Όταν οι πυροσβέστες τελείωσαν, μπήκα μέσα και φώναζα γιατί ήλπιζα πως είχε προλάβει να πάει στα πίσω δωμάτια. Η γατούλα της ήταν κουλουριασμένη κάτω από τον καναπέ. Πέθανε από ασφυξία. Από τον καπνό έγινε αυτό και με τη μανούλα μου… ή έπαθε κάτι παθολογικό».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχαν συζητήσει να τη βάλουν σε οίκο ευγηρίας, αλλά εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά. «Εκείνη τη μέρα ήμουν πολύ στενοχωρημένος. Αν είχα πάει λίγο νωρίτερα, όλα θα ήταν αλλιώς», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο και τα ευρήματα της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από κάφτρα τσιγάρου. «Οι άντρες του ανακριτικού με διαβεβαίωσαν ότι το κακό είχε γίνει πολλές ώρες πριν, ίσως πάνω από οκτώ. Ο καναπές, το τραπεζάκι και το πάτωμα είχαν εξαφανιστεί εντελώς. Είχαν γίνει άσπρη στάχτη από αργή καύση. Από τη στιγμή που άνοιξα την πόρτα, έκανε ρεύμα και έσπασαν τα παράθυρα. Η φωτιά έκαψε για λίγα λεπτά, γι’ αυτό και η ζημιά ήταν μικρή».

Η παρέμβαση του γιου της στο «Φως στο Τούνελ» και η αποκάλυψη για τα εύφλεκτα υλικά στην ντουλάπα

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο γιος του θύματος παρενέβη τηλεφωνικά, αποκαλύπτοντας ένα σημαντικό στοιχείο: στη ντουλάπα, δίπλα στο σημείο όπου ξεψύχησε η μητέρα του, υπήρχαν εύφλεκτα υλικά. Η μαρτυρία του προκάλεσε νέο κύμα ερωτημάτων και ανησυχίας γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της.

Η Αγγελική Νικολούλη ανέφερε: «Οι συγγενείς είναι σοκαρισμένοι με αυτές τις εξελίξεις. Είχαν επαναπαυθεί οι περισσότεροι – αυτό λένε – θεωρώντας ότι είχε καεί από τσιγάρο. Και ακούγοντας τώρα όλες αυτές τις εξελίξεις και βλέποντας, ας πούμε, γιατί είχαν ήδη καταθέσει οι περισσότεροι στις Αρχές, έχουν πάθει σοκ. Αλλά ξέρετε τι αναρωτιούνται; Αυτό που λέγαμε πριν: πώς είναι δυνατόν να υπήρχε αυτή η εικόνα από την αρχή και να φτάνουμε κοντά στα τέσσερα χρόνια, με την υπόθεση να βρίσκεται ακόμα στο Ανθρωποκτονιών και να ερευνάται; Και φυσικά, γιατί από την αρχή δεν είχε γίνει κάτι. Αυτό είναι το τραγικό· και αυτό αναρωτιούνται όλοι».

Λίγα λεπτά αργότερα, συνεργάτης της εκπομπής συμπλήρωσε: «Μας βοηθάει ο γιος της στην έρευνα, δηλαδή, τώρα – όπως βλέπετε – εξελίσσεται. Και λέει ότι πρώτη φορά ακούει, βεβαίως, για την ύποπτη οσμή, αλλά σκέφτεται και μια πιθανή εξήγηση: στο βάθος του καμένου γραφείου, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον χώρο όπου κάηκε και η μητέρα του, υπάρχει μια μισοκαμμένη ντουλάπα που είχε ιατρικά υλικά του πατέρα του, ο οποίος ήταν γιατρός. Όμως θυμάται ότι υπήρχαν σε εκείνη τη ντουλάπα μπουκαλάκια με υγρά, όπως αιθυλική αλκοόλη, λευκή βενζίνη και ασετόν, τα οποία πιθανόν να χύθηκαν και να προκάλεσαν αυτή την ύποπτη οσμή. Επισημαίνει για ακόμη μία φορά ότι ο χώρος δεν έχει πειραχθεί και θα μπορούσε να ελεγχθεί εκ νέου, να γίνει μια νέα αυτοψία από τις Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να μπορέσει κι εκείνος να βεβαιωθεί».

«Οι πυροσβέστες μου μίλησαν για δυο φωτιές…»

Η Αγγελική Νικολούλη μιλώντας με τον γιο της γυναίκας που απανθρακώθηκε αναφέρθηκε και στα κοσμήματα της. Αναρωτήθηκε αν έλειπαν από το σπίτι, μήπως κάποιος τα πήρε. Ο γιος της απάντησε ότι τα είχε πουλήσει καιρό πριν το τραγικό συμβάν. « Τα κοσμήματα τα είχε πουλήσει. Είχαμε κόντρα για τα τσιγάρα που κάπνιζε συνεχώς. Είχε πουλήσει τα κοσμήματά της και έβαζε τους γείτονες να της αγοράζουν τα πακέτα».

Σε ερώτηση για τη σχέση τους και τους καβγάδες που οι γείτονες αναφέρουν ότι άκουγαν συχνά να συμβαίνουν στην πολυκατοικία ο γιός της γυναίκας δήλωσε πως είχανε κόντρες όπως όλες οι μαμάδες με τα παιδιά τους.

Η Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε σε εκείνη τη στιγμή που ο γιος μπήκε στο σπίτι και αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί.

«Έβλεπα τη φλόγα απ’ έξω, όταν τελείωσαν οι πυροσβέστες μπόρεσα να μπω μέσα και να δω τι έγινε. Φώναζα γιατί ήλπιζα ότι θα έχει πάει στα πίσω δωμάτια προς το δικό μου χώρο που δεν έπαθε τίποτα. Η γατούλα της ήταν κουλουριασμένη κάτω από τον καναπέ. Πέθανε από ασφυξία. Από τον καπνό έγινε αυτό με την μανούλα μου… ή έπαθε κάτι παθολογικό».

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχαν συζητήσει να μπει σε κάποιον οίκο ευγηρίας αλλά εκείνη είχε αρνηθεί. Μίλησε για τις δύο στάσεις που έκανε πριν, στο σουπερμάρκετ και στο σημείο που θα παραλάμβανε την οικιακή βοηθό και στάθηκαν μοιραίες στο να προλάβει “το κακό”.

«Εκείνη τη μέρα ήμουν πολύ στεναχωρημένος. Αν είχα πάει λίγο νωρίτερα όλα θα ήταν αλλιώς».

Ο γιος, βασιζόμενος και στα λόγια των πυροσβεστών που βρέθηκαν στο σημείο, φαίνεται να είναι βέβαιος πως η φωτιά ξεκίνησε από την κάφτρα τσιγάρου.

«Οι άντρες του ανακριτικού με διαβεβαίωσαν ότι το κακό είχε γίνει πολλές ώρες πριν, ίσως πάνω από οκτώ. Ένα σημαντικό στοιχείο, είναι ότι ο καναπές που καθόταν η μητέρα μου, το τραπεζάκι και το πάτωμα σε ακτίνα τριών μέτρων είχαν εξαφανιστεί εντελώς. Είχαν γίνει άσπρη στάχτη από αργή καύση. Υπήρχε μόνο το σώμα της. Από τη στιγμή που άνοιξα εγώ την εξώπορτα, έκανε ρεύμα και έσπασαν τα παράθυρα του δωματίου. Η φωτιά έκαψε για πέντε με δέκα λεπτά γι’ αυτό η ζημιά ήταν πολύ μικρή».

«Ήταν κλειδωμένη, αλλά το κλειδί το είχε»

«Η μητέρα μου είχε το κλειδί κρυμμένο σε μια εταζέρα που υπήρχε στο χολ. Το βρήκα όταν καθάρισα μετά και έβαψα το σπίτι. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα πάντα αλλά το κλειδί ήταν στο ντουλαπάκι. Επειδή ο αφαλός της πόρτας είναι 70 ετών και δεν αλλάζει, έχουμε μόνο τα παλιά κλειδιά και αν δεν ξέρεις, ανοίγει με δυσκολία».

Αναφορικά με τη συχνότητα της επικοινωνίας μεταξύ τους ο άνδρας λέει ότι κατ΄εξαίρεση εκείνη την ημέρα δεν είχαν μιλήσει το πρωί παρά το γεγονός ότι σε καθημερινή βάση μιλούσαν ανά τακτά διαστήματα στο τηλέφωνο.

«Ήταν δύο φωτιές, η μία ήταν σύντομη δεκάλεπτη που έσβησε και έκανε το μαύρισμα μόνο στην είσοδο από φλόγα και η άλλη ήταν πολύωρη με μονοξείδιο του άνθρακα. Η καύση από τσιγάρο ήταν χωρίς φωτιά επί πολλές ώρες, όλο το βράδυ, μου λένε οι πυροσβέστες από την αιθάλη που έχουν οι τοίχοι πρέπει να είναι πάνω από οκτώ ώρες η φωτιά που σιγόκαιγε μόνο σε εκείνο το σημείο, στον καναπέ και στο παρκέ», καταλήγει.

«Δυστυχώς είχα προβλέψει ότι θα καεί…»

Ο γιος της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου μιλά στην Αγγελική Νικολούλη για τη σοκαριστική μέρα που άλλαξε τη ζωή του. «Εμένα πάντως με είχαν καθησυχάσει οι πυροσβέστες και οι ανακριτές ότι αυτό το είδος φωτιάς ήταν από καύτρα. Μου είπαν ότι κάποιος που βάζει εσκεμμένα φωτιά δημιουργεί φλόγα που εξαπλώνεται με διαφορετικό τρόπο. Εδώ η φωτιά εξελίχθηκε ακαριαία, μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως ακριβώς έγινε τη στιγμή που άνοιξα την πόρτα.»

Και συνεχίζει: «Το φαινόμενο αυτό το έχω δει και σε ντοκιμαντέρ στο National Geographic. Ονομάζεται “στιγμιαία αυτανάφλεξη”. Συνήθως βρίσκουν ανθρώπους καμένους πάνω στο κρεβάτι, με καμένο το μισό σώμα, τους τοίχους μαυρισμένους και τη φωτιά ήδη σβησμένη. Το τραγικό είναι πως το είχα προβλέψει. Της το έλεγα σχεδόν καθημερινά… ότι θα καεί απ’ το τσιγάρο, αν δεν προσέχει. Και δυστυχώς έτσι έγινε.»

Η μαρτυρία του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου προσθέτει ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των στοιχείων που ερευνούν οι αρχές για τη μυστηριώδη αυτή υπόθεση στο Κολωνάκι.