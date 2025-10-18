Ντόναλντ Τραμπ: Ανέστειλε την ποινή του πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων, Τζορτζ Σάντος που είχε φυλακιστεί για διαφθορά

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την ποινή του πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων, Τζορτζ Σάντος, ο οποίος εξέτιε ποινή επτά ετών για απάτη. Η απόφασή του γνωστοποιήθηκε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, με μήνυμά του στο Truth Social, ανέφερε: «Ο Τζορτζ Σάντος ήταν κατά κάποιον τρόπο ένας “απατεώνας”, αλλά υπάρχουν πολλοί απατεώνες σε όλη τη χώρα μας που δεν αναγκάζονται να εκτίσουν ποινή επτά ετών στη φυλακή». Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Ο Τζορτζ βρισκόταν σε απομόνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα και, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, υπέστη φρικτή κακομεταχείριση. Ως εκ τούτου, μόλις υπέγραψα μια αναστολή ποινής, απελευθερώνοντας τον Τζορτζ Σάντος από τη φυλακή, ΑΜΕΣΩΣ. Καλή τύχη Τζορτζ, να έχεις μια υπέροχη ζωή».

Η αναστολή της ποινής ήρθε λίγους μήνες μετά την παράδοση του 37χρονου Σάντος στις 25 Ιουλίου, όταν ξεκίνησε να εκτίει ποινή 87 μηνών φυλάκισης. Πριν οδηγηθεί στη φυλακή, είχε δηλώσει στο δίκτυο Al Arabiya English ότι είχε ζητήσει χάρη από τον Τραμπ, ωστόσο, όπως υποστήριξε, το αίτημά του «δεν έφτασε ποτέ» στον πρόεδρο. «Δεν νομίζω ότι έφτασε στον πρόεδρο. Δυστυχώς, οι φύλακες το εμπόδισαν να φτάσει στον πρόεδρο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σάντος είχε καταδικαστεί για παράνομη αντιποίηση ταυτότητας και κατάχρηση κεφαλαίων δωρητών. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή τον περασμένο Απρίλιο. Τον Αύγουστο του 2024 ομολόγησε την ενοχή του, παραδεχόμενος ότι είχε εμπλακεί σε απάτη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Η πολιτική του καριέρα έλαβε τέλος τον Δεκέμβριο του 2023, όταν αποπέμφθηκε από το Κογκρέσο πριν ολοκληρώσει τη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελώντας τον έκτο βουλευτή στην ιστορία των ΗΠΑ που αποβλήθηκε από το Σώμα. Μέχρι την αναστολή της ποινής του, εξέτιε τον χρόνο του στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα του Φέρτον στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών.

Ο Τζορτζ Σάντος είχε γίνει γνωστός όταν η New York Times αποκάλυψε σειρά ψεμάτων γύρω από το βιογραφικό και την προεκλογική του εκστρατεία. Αν και παρουσιαζόταν ως παράδειγμα του “αμερικανικού ονείρου”, γιος μεταναστών από τη Βραζιλία και εγγονός επιζώντων του Ολοκαυτώματος, μεγάλο μέρος όσων υποστήριζε αποδείχθηκε ψευδές. Δεν είχε πάρει πτυχίο από το Baruch College, ούτε είχε εργαστεί στις Citigroup ή Goldman Sachs, όπως ισχυριζόταν.

Με την πολυτάραχη προσωπικότητά του και τη συνεχή παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάντος θύμιζε χαρακτήρα μυθιστορήματος, με αρκετούς να τον συγκρίνουν με τον «Υπέροχο Γκάτσμπι». Ο ίδιος επέμενε ότι ήταν θύμα πολιτικού κυνηγιού και για μήνες αρνιόταν να παραιτηθεί, παρά τις εκκλήσεις συναδέλφων του.

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή μετά το πόρισμα της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, το οποίο ανέφερε ότι είχε προξενήσει σοβαρή βλάβη στο κύρος του θεσμού. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο Σάντος ξόδευε αλόγιστα χρήματα που είχε καταχραστεί, αγοράζοντας πολυτελή είδη όπως παπούτσια Ferragamo, πληρώνοντας Botox, επισκέψεις σε καζίνο και συνδρομές στην πλατφόρμα OnlyFans.

Τον Δεκέμβριο του 2023, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους και με ψηφοφορία τον απέπεμψαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, κλείνοντας ένα από τα πιο πολύκροτα πολιτικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από CNN.