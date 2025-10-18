Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ομόφωνα επικύρωσε το Φανάρι την απόφαση Εκκλησίας Κύπρου αναφορικά με τον μητροπολίτη πρώην Πάφου κ. Τυχικό

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου επικύρωσε ομοφώνως τη συνοδική απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου αναφορικά με τον μητροπολίτη πρώην Πάφου κ. Τυχικό, ο οποίος είχε καταθέσει έκκλητο προσφυγή.

Ο μητροπολίτης πρώην Πάφου παρουσιάστηκε ενώπιον της Αγίας και Ιεράς Σύνοδου, όπου του ετέθησαν ερωτήματα για τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες.

Κατά την εξέταση του φακέλου του θέματος, διαπιστώθηκαν μεν παραλείψεις κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς του από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου ως προς τις προβλέψεις του Καταστατικού Χάρτου, όμως όλα τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Φαναρίου έκριναν επί της ουσίας και επικύρωσαν ομοφώνως την συνοδική απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου.

«Συνεστήθη εν τέλει εις τον μητροπολίτην πρώην Πάφου να υπακούση εις τας αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας αυτού και τούτο διά το ίδιον αυτού πνευματικόν συμφέρον και διά την ειρήνην και ενότητα της Εκκλησίας» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.