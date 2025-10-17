Κλίμα αισιοδοξίας χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις στην συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – Ανταλλαγή Tomahawkμε drone πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος

Στην αίθουσα του Λευκού Οίκου, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, με τις αντιπροσωπείες τους, είχαν την Παρασκευή το βράδυ γεύμα εργασίας εργασίας, υπήρχε ένας αέρας αισιοδοξίας, ακόμη και αν δεν υπήρχαν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το αποτέλεσμα της κλειστής συνάντησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα μέλη του αμερικανικού υπουργικού συμβουλίου -ιδίως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο- έμοιαζαν να χαμογελούν στις απαντήσεις του προέδρου Τραμπ και να γελούν με τα αστεία του. Όσο ήταν μέσα οι δημοσιογράφοι και ρωτούσαν οι απαντήσεις ήταν φειδωλές. Διάχυτη πάντως ήταν και η επιφυλακτικότητα του Τραμπ να δώσει πυραύλους Tomahawk στο Κίεβο.

Όταν τον ρώτησαν αν θα χρειαστεί να κάνει παραχωρήσεις η Ουκρανία, ο Τραμπ που είχε πει ότι το Κίεβο μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη του, σήμερα φάνηκε επιφυλακτικός. “Ο πόλεμος είναι πολύ ενδιαφέρων”, απάντησε απότομα. “Απλά ποτέ δεν ξέρεις με τον πόλεμο και την ειρήνη”.

Αρκετές ερωτήσεις εστίασαν στο πιο πιεστικό ίσως θέμα της ημέρας: την πιθανή μεταφορά πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία. Σε ερώτηση του BBC, αν η προοπτική των Tomahawk είναι αυτό που φέρνει τον Πούτιν πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, απάντησε: «Δεν μπορώ να σας πω τι είναι αυτό που τον φέρνει στο τραπέζι». Και συνέχισε με μια μακροσκελή απάντηση σχετικά με τις δυνατότητες και τη χρήση των πυραύλων στη μάχη.

Από μόνη της, η απάντηση αυτή δεν αποκαλύπτει πολλά. Αλλά ήταν αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν έπεσε με τα μούτρα στο να επαινέσει τη σχέση του με τον Πούτιν, κάτι που για μήνες φαινόταν να είναι η απάντηση που θα έδινε σε κάθε ερώτηση σχετικά με τον Ρώσο ηγέτη, σχολιάζει το BBC. Βέβαια η δήλωση ότι οι Tomahawk μπορεί να εκληφθούν ως ενέργεια κλιμάκωσης από την Μόσχα λέει πολλά.

Ο Ζελένσκι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Τραμπ αισθάνεται ξεκάθαρα ανεβασμένος μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τον κολάκευσε όσο μπορούσε, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη δυναμική, για να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αυτό είναι ένα μέρος της στρατηγικής του Ζελένσκι και των ευρωπαϊκών χωρών. Να προωθήσει την ιδέα ότι το μόνο εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου είναι ο Πούτιν, προσπαθώντας συνεχώς να ρίχνει το μπαλάκι του Τραμπ στο γήπεδο του Κρεμλίνου.

Ο Τραμπ δεν ήταν καθόλου θερμός για τους αμερικανικούς πυραύλους. Μάλιστα κάποια στιγμή φάνηκε να υποδηλώνει ότι αντιθέτως πιστεύει πως μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς αυτούς.

Από όσα ακούστηκαν στην αίθουσα αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω: