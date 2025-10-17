LIVE: Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι για τη νέα συνάντηση με τον Τραμπ – «Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο»

Στον Λευκό Οίκο έφτασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής (17/10), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τι θα ζητήσει ο Ζελένσκι από τον Τραμπ

Καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να απολαμβάνει την επιτυχία της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, λέει τώρα ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά παραδέχεται ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι πίστευε ότι θα ήταν.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα προσπαθήσει να τον πείσει ότι ο ταχύτερος δρόμος προς την ειρήνη είναι να προμηθεύσουν οι ΗΠΑ την Ουκρανία με πυραύλους κρουζ, Τόμαχοκ. Σύμφωνα με το BBC, o Ζελένσκι πιστεύει ότι αυτό θα τρομάξει τη Ρωσία και θα την οδηγήσει σε συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Οι πύραυλοι αυτοί συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας δυόμισι ωρών μεταξύ του Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες. Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, πιθανώς εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λογικά θα ανησυχεί ότι ο Ρώσος ηγέτης μπορεί να έπεισε τον Τραμπ να μην πουλήσει Τόμαχοκ στην Ουκρανία. Θα το μάθει σύντομα.

Δείτε LIVE εικόνα από τον Λευκό Οίκο:

LIVE όλες οι εξελίξεις

Ζελένσκι: Πρότεινε εμπόριο όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας

Σε ερώτηση «τι θα γίνει αν οι ΗΠΑ χρειάζονται τους πυραύλους Tomahawk που ενδεχομένως θα πωληθούν στην Ουκρανία», ο Τραμπ απάντησε ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που θέλει να τερματίσει τον πόλεμο – και να το κάνει χωρίς Tomahawks.

Ο Ζελένσκι ζήτησε να παρέμβει και είπε: “Πρόκειται για έναν τεχνολογικό πόλεμο, Χρειαζόμαστε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και άλλους πυραύλους εκτός από τους Τόμαχοκ”. Είπε ότι θέλει να συνεργαστεί με τον Τραμπ για να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται η Ουκρανία και να ενισχύσει την αμερικανική παραγωγή.

Ο Ζελένσκι ερωτήθηκε αν προτείνει κάποιου είδους εμπόριο ή ανταλλαγή. “Έχουμε μια μεγάλη πρόταση με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας”. Ο Τραμπ χαμογέλασε και είπε: “Φτιάχνουν ένα πολύ καλό μη επανδρωμένο αεροσκάφος”, είπε αλλά πρόσθεσε ότι έχει επίσης την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ είναι “πλήρως εφοδιασμένες” με τον απαραίτητο οπλισμό.

“Οι ΗΠΑ έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού τους: “Οπότε θα μιλάμε για Τόμαχοκ, θα προτιμούσαμε πολύ να μην χρειάζονται Τόμαχοκ, θα προτιμούσαμε πολύ να έχει τελειώσει ο πόλεμος”.

Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι το “πιο σημαντικό πράγμα” για την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι οι διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία είναι το “πιο σημαντικό πράγμα για τους ανθρώπους στην Ουκρανία”.

Ερωτηθείς σχετικά με το ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένος να κάνει ο Ζελένσκι για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο Ουκρανός ηγέτης είπε: “Πρώτα απ’ όλα, νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε. Το δεύτερο σημείο, χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός”.

“Το πιο σημαντικό πράγμα για τους ανθρώπους στην Ουκρανία, (που) δέχονται κάθε μέρα επιθέσεις, (είναι) να έχουν πραγματικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ είναι το καλύτερο, αλλά και τα όπλα είναι πολύ σημαντικό. Οι σύμμαχοι στο πλευρό μας είναι πολύ σημαντικοί”, δήλωσε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε: “Εμείς θέλουμε ειρήνη, ο Πούτιν δεν θέλει. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε πίεση πάνω του”.

Ο Τραμπ δεν απάντησε αν η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να εκφράσει την άποψή του σχετικά με το αν η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη ως μέρος μιας ειρηνευτικής διευθέτησης με τη Ρωσία. Είναι η τελευταία από μια σειρά μεταβαλλόμενων απόψεων επί του θέματος.

“Ποτέ δεν ξέρεις”, δήλωσε. “Ο πόλεμος είναι πολύ ενδιαφέρων. Ποτέ δεν ξέρεις. Απλά ποτέ δεν ξέρεις με τον πόλεμο, τον πόλεμο και την ειρήνη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις”. Ο Τραμπ έχει λάβει αποκλίνουσες θέσεις για το θέμα. Πριν από τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Αύγουστο, δήλωσε ότι θα ήταν απαραίτητη η “ανταλλαγή εδαφών” για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Αργότερα, άλλαξε γνώμη, λέγοντας ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει πίσω όλα τα εδάφη που κατέχει τώρα η Ρωσία. Η απάντηση της Παρασκευής υποδηλώνει ότι ο πρόεδρος περιμένει να δει πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις προτού παρουσιάσει άλλη άποψη.

Τραμπ: “Ναι, μπορούμε” να πείσουμε τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους έξω από τη Δυτική Πτέρυγα αν πιστεύει ότι μπορεί να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε: “Ναι, μπορούμε”.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια δηλώσεων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος “θέλει να τερματίσει τον πόλεμο”. “Μίλησα μαζί του χθες για δυόμισι ώρες, εξετάσαμε πολλές λεπτομέρειες”, πρόσθεσε ο Τραμπ. “Θέλει να τερματιστεί, νομίζω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θέλει να τερματιστεί – τώρα πρέπει να το κάνουμε”.

Οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς θα ήταν “κλιμάκωση”, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ ερωτάται τι θα σκεφτόταν αν η Ουκρανία χρησιμοποιούσε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσει βαθύτερα στη Ρωσία. “Θα το συζητήσουμε αυτό”, λέει. “Είναι μια κλιμάκωση, αλλά θα το συζητήσουμε”, είπε. Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία πιέζει τις ΗΠΑ να της παράσχουν πυραύλους Τόμαχοκ που μπορούν να πλήξουν στόχους σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα μακριά.

Ζελένσκι: “Νομίζω ότι μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο” με τη βοήθεια του Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους οικοδεσπότες του και έδωσε συγχαρητήρια στον Τραμπ για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. “Νομίζω ότι μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο με τη βοήθειά σας”, είπε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει πολλές επιτυχίες στο πεδίο της μάχης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι είχε συναντήσεις με κάποιες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που είναι έτοιμες να επενδύσουν όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Τραμπ: «Θα συζητήσω νέες δυνατότητες για την Ουκρανία με τον Ζελένσκι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχεδιάζουν να συζητήσουν νέες δυνατότητες που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθύτερα στη Ρωσία.

“Θα το συζητήσουμε αυτό”, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν θα συζητηθούν οι νέες ικανότητες. “Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε. Έχεις δίκιο. Είναι μια κλιμάκωση, αλλά θα το συζητήσουμε αυτό”.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο θέμα των Tomahawks, αλλά οι αμερικανικής κατασκευής πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων.

«Ο Ζελένσκι έχει περάσει πολλά»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέγοντας ότι σκοπεύουν να συζητήσουν την τηλεφωνική του επικοινωνία την Πέμπτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

“Είναι τιμή μου να βρίσκομαι με έναν πολύ ισχυρό ηγέτη, έναν άνθρωπο που έχει περάσει πολλά και έναν άνθρωπο που έχω γνωρίσει πολύ καλά και τα πάμε πολύ καλά”, δήλωσε ο Τραμπ.

“Είχαμε χθες, όπως γνωρίζετε, μια μεγάλη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν και θα μιλήσουμε γι’ αυτό”, συνέχισε. Ο Τραμπ επαίνεσε τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι “άντεξε πολλά” κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. “Το υπομείναμε μαζί του, για να είμαι ειλικρινής”, είπε ο Τραμπ. “Έχει περάσει πολύς καιρός και νομίζω ότι κάνουμε μεγάλη πρόοδο. Γι’ αυτό και θα μιλήσουμε γι’ αυτό σήμερα”.

Διαδηλωτές έξω από τον Λευκό Οίκο

Έξω από τον Λευκό Οίκο στην 17η οδό, εκχιονιστικά οχήματα της Ουάσινγκτον και αρκετά περιπολικά είχαν κλείσει την κυκλοφορία, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτανε στην στο ραντεβού του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για τρίτη φορά από την έναρξη της θητείας του.

Μια χούφτα Ουκρανών υποστηρικτών στέκονται στο πεζοδρόμιο απέναντι από το κτίριο του Εκτελεστικού Γραφείου Αϊζενχάουερ, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανής Mariia Hlyten, που κρατάει μια πινακίδα που απεικονίζει μια σκακιέρα και τις λέξεις: “Επόμενη κίνηση: Tomahawk”.