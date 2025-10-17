Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Κυρίαρχος στην Πόλη με κορυφαίο τον Οσμάν

Ο Παναθηναϊκός φύλαγε την πιο… καλοκουρδισμένη σε άμυνα και επίθεση εμφάνιση του για την Πόλη, εκεί όπου ολοκλήρωσε δίχως απώλειες την «διαβολοβδομάδα» και βελτίωσε το ρεκόρ του στην εφετινή Euroleague σε 4-1.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 95-81 της Αναντολού Εφές, για την 5η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα, που είδε δύο παίκτες της να βγαίνουν νοκ άουτ κατά τη διάρκεια του ματς (ο Οσμάνι τραυματίστηκε στον ώμο και ο Παπαγιάννης στο αριστερό γόνατο), να υποχωρεί στο 2-3.

Μετά το πρώτο ημίχρονο, το οποίο συνδυάστηκε από την κυριαρχική εμφάνιση του Ομέρ Γιούρτσεβεν μέσα στη ρακέτα, το… νεύρο του Τσέντι Όσμαν και από τον έλεγχο των επιθετικών ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την εξαιρετική άμυνά του και με μαέστρο της δημιουργίας τον Κώστα Σλούκα (12 ασίστ), απάντησε με σερί 0-16, κλειδώνοντας το «διπλό» από το 32΄. Συγκεκριμένα, στο 27΄ και με το σκορ στο 52-57, το «τριφύλλι» έτρεξε αρχικά ένα σερί 12-0, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +17 (52-69), ενώ το διεύρυνε μέχρι το 32΄ στο 16-0, για το μη αναστρέψιμο 52-73.

Κι όλα αυτά σε μία βραδιά που ο Κέντρικ Ναν φορτώθηκε γρήγορα με 3 φάουλ (από το πρώτο ημίχρονο) και δεν κατάφερε να προσφέρει τα… συνηθισμένα, όντας φανερά εκνευρισμένος από τη διαιτησία.

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Τσέντι Όσμαν με 29 πόντους και career high, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, 11 ο Τζέριαν Γκραντ και 10 ο Ρισον Χολμς.

Από την Αναντολού Εφές, ο Σέιν Λάρκιν με 18 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95

Με τους Σλούκα, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν στη βασική πεντάδα μπήκε στην αναμέτρηση ο Παναθηναϊκός, ωστόσο η εκκίνηση του αγώνα στιγματίστηκε από τον πρώτο τραυματισμό από το «στρατόπεδο» της Αναντολού, καθώς στο τρίτο λεπτό, ο Οσμάνι αποχώρησε με ενοχλήσεις στον ώμο μετά από σύγκρουση με τον Οσμάν, έχοντας προλάβει να σημειώσει τους πρώτους τέσσερις πόντους της Εφές.

Παρά τα τέσσερα λάθη του Ναν και το γεγονός ότι δεν σκόραρε στο πρώτο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» διατήρησαν οριακό προβάδισμα (21-22) στο φινάλε της περιόδου. Ο Εργκίν Αταμάν είχε ήδη επιστρατεύσει δέκα από τους δώδεκα παίκτες του, μοιράζοντας χρόνο συμμετοχής.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, που με σερί 5-0 ξέφυγε στο 21-27. Ο Όσμαν, σε καλή βραδιά, πέτυχε τρίποντο για το 23-30 φτάνοντας ήδη τους 10 πόντους, ενώ ο Ναν συνέχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα, αποχωρώντας στο 14΄ με τρία φάουλ. Λίγο πριν το 15ο λεπτό ήρθε και το σοβαρότερο πλήγμα για την τουρκική ομάδα, καθώς ο Γιώργος Παπαγιάννης προσγειώθηκε άτσαλα μετά από αποτυχημένη προσπάθεια για κάρφωμα και τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο. Τελικά αποχώρησε με φορείο και δάκρυα, προκαλώντας παγωμάρα στην «Σινάν Ερντέμ».

Παρά την πίεση της Εφές, ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό και ξέφυγε με +8 (32-40 στο 17΄), χάρη σε επιθετικές λύσεις από τον Γιούρτσεβεν. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με ένα μικρό σερί μείωσαν τη διαφορά στον πόντο (42-43) λίγο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, το σύνολο του Αταμάν μπήκε αποφασισμένο να επιβάλει τον ρυθμό του. Μέχρι το 27΄ η Εφές έμεινε κοντά (52-57), αλλά ακολούθησε καταιγιστικό ξέσπασμα του Παναθηναϊκού, με ένα επιμέρους 12-0 και τον Σλούκα να φτάνει τις 12 ασίστ, έφερε το σκορ στο 52-69 στο φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο Όσμαν, συνεχίζοντας την εξαιρετική εμφάνισή του, πέτυχε τρίποντο στο 31΄ για το +20, πριν γραφτεί το μη αναστρέψιμο 52-73.

Η Εφές προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι με τους Λόιντ, Ντόζιερ και Λάρκιν να μειώνουν σε 61-73 στο 33΄, αλλά μέχρι εκεί… Ωστόσο, ο Γκραντ απάντησε άμεσα με τρίποντο μετά το τάιμ άουτ του Αταμάν, φρενάροντας την αντεπίθεση. Σε εκείνο το σημείο επανήλθε και ο Ναν, που είχε παρακολουθήσει όλη την τρίτη περίοδο από τον πάγκο και τα πάντα κύλησαν χωρίς απρόοπτα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Σούκις, Ουντιάνσκι

Οι συνθέσεις:

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Ιγκόρ Κοκόσκοβ): Λάρκιν 18 (3), Μπομπουά 3 (1), Χαζέρ, Λόιντ 13 (1), Βάιλερ-Μπαμπ 5 (1), Παπαγιάννης 4, Κορντινιέ 5, Σμιτς 7 (1), Ντόζιερ 15 (3), Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 4, Τζόουνς 4.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 7, Καλαϊτζάκης 3, Όσμαν 29 (6), Χολμς 10, Σλούκας 7 (1), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 11 (1), Ναν 4, Τολιόπουλος, Ερναγκόμεθ 9 (1), Μήτογλου, Γιούρτσεβεν 15.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ