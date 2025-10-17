Μιχάλης Βοριαζίδης: Σοβαρό πρόβλημα υγείας για τον ποδοσφαιριστή του Άρη – Περνάει την πόρτα του χειρουργείου

Σε χειρουργική επέμβαση αναμένεται να υποβληθεί ο Μιχάλης Βοριαζίδης.

Όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ Άρης, ο 21χρονος μέσος αντιμετωπίζει εξεργασία στα γεννητικά όργανα και θα υποβληθεί σε επέμβαση, με τους “κίτρινους” να εκφράζουν τη στήριξή τους στον νεαρό ποδοσφαιριστή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Υπάρχουν, δυστυχώς, στιγμές που η ζωή μας επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις και μας δοκιμάζει…

Μια τέτοια βιώνει εδώ και λίγες ώρες ο Μιχάλης Βοριαζίδης.

Ο 21χρονος μέσος, κατόπιν εξετάσεων που του έγιναν σήμερα από τον γιατρό της ομάδας μας, Ιωάννη Χρίστου, βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα.

Την Δευτέρα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα ακολουθηθούν όλα τα πρωτόκολλα, ώστε να επιστρέψει υγιής κοντά μας.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ και όλη η οικογένεια του ΑΡΗ στεκόμαστε στο πλευρό του Μιχάλη και είμαστε βέβαιοι ότι θα βγει νικητής από αυτήν την περιπέτεια και θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός κοντά μας.

Μιχάλη είσαι δυνατός και όλοι εμείς είμαστε κοντά σου!».

09:37 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

