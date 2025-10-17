Κλειώ Δενάρδου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Πήγα να τη συγχαρώ, άτολμη εγώ και μου είπε…»

Στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν καλεσμένη την Παρασκευή (17/10) η Κλειώ Δενάρδου. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε στην πρώτη της εμφάνιση, που ήταν στο «Δόλωμα». Μάλιστα, μίλησε και για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία πρωταγωνιστούσε στην ταινία. Επιπλέον, η αγαπημένη καλλιτέχνις περιέγραψε μια συνάντησή της με την αείμνηστη ηθοποιό, χρόνια μετά, και αποκάλυψε την ατάκα που της είχε πει το «πιο λαμπρό αστέρι» του ελληνικού κινηματογράφου και την είχε «αφοπλίσει».

Σχετικά με το «Δόλωμα», η Κλειώ Δενάρδου εξομολογήθηκε πως: «Η πρώτη μου εμφάνιση ήταν στην ταινία “Το δόλωμα”. Ήμουν σαν κουταβάκι, όμως “άλλαζα” μόλις έμπαινα. Αυτό μου λένε και οι φίλες μου και όλοι οι δικοί μου. Ότι αλλιώς είμαστε έτσι και τα λέμε και γελάμε, αλλά όταν θα βγω είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Μόνη μου βάφτηκα στην ταινία. Το ρούχο το είχα διαλέξει εγώ, μετά δεν το φόρεσα ξανά, γιατί ήταν πολύ τολμηρό για μένα. Στις άλλες ταινίες που παρουσιάστηκα ήμουν πολύ πιο όμορφα ντυμένη.

Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν η Αλίκη, την οποία έφερε αγκαλιά ένας βοηθός και την ακούμπησε κάτω. Για να μην πατήσει τα πόδια της κάτω; Για να μην κουραστεί; Ξέρω ‘γω; Αλλά ήταν τόσο χαριτωμένη, μαγεύτηκα που την είδα!».

Μιλώντας για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η σπουδαία ερμηνεύτρια αποκάλυψε: «Και ήταν μία άλλη φορά, εγώ φτασμένη τραγουδίστρια που πήγα στο θέατρό της, ένα καλοκαίρι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θυμάμαι το μπαλέτο ήταν όλο φρέσκα κοριτσάκια και το μάτι σου ήταν σε εκείνο το πλάσμα.

Όταν πήγα να τη συγχαρώ, άτολμη εγώ, μου είπε: “Ήρθατε εσείς και τραγούδησα εγώ μπροστά σας;” .Και λέω τι μου λέει τώρα;. Τι γλυκό πλάσμα ήταν αυτό. Αυτό με “αφόπλισε” πραγματικά. Ήξερε πώς να φερθεί η κοπέλα αυτή!».